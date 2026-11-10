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美大學兄弟會再傳駭人行徑 2男著火旁人竟嬉笑拍攝

美大學兄弟會再傳駭人行徑 2男著火旁人竟嬉笑拍攝

中央社紐約10日綜合外電報導
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俄亥俄州立大學（Ohio State University）。美聯社
俄亥俄州立大學（Ohio State University）。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

俄亥俄州立大學因一段兩名男子著火、旁人嬉笑拍攝的影片，暫停SAE兄弟會活動，校方與警方已介入調查。

美國媒體報導，俄亥俄州立大學在一段影片曝光後，暫停校內一個兄弟會的活動。在這段影片中，兩名年輕男子身上著火在地上翻滾，旁邊卻有一群人在嬉笑拍攝。

這段影片在社群平台X累積超過150萬次觀看。法新社引述地方媒體WCMH-TV報導，俄亥俄州立大學（Ohio State University）發言人強生（Ben Johnson）在聲明中表示：「校方已知悉這起令人極度憂心的事件，相關人士正在接受必要的醫療照護。」

「俄亥俄州立大學已對SAE兄弟會（Sigma Alpha Epsilon）祭出暫時停權處分，等待全面調查。」

SAE兄弟會在官網宣稱，自1856年創立以來，便致力於「培養男性成為領袖」。

俄亥俄州首府哥倫布市（Columbus）警方表示，他們也在調查這起案件。

兄弟會是美國大學校園常見的男性社交組織，長期因充斥酒精的派對及入會霸凌虐待儀式受到檢視，這類活動可能導致性侵、意外事故甚至死亡。

美國名校康乃爾大學（Cornell University）也因校內一個兄弟會疑似發生集體性侵案，震驚美國社會，校方上個月已暫停兄弟會派對及社交活動，直到本學年結束。

精華 FAQ

  • 因社群平台流傳的影片顯示，2名年輕男子身上著火在地上翻滾，旁邊卻有人嬉笑拍攝，引發校方高度關切，因此先行暫停該兄弟會活動並展開調查。

  • 影片中可見2名男子疑似遭火焰波及，在地面翻滾自救；但周遭一群人沒有立即制止，反而持續笑鬧、拍攝，畫面在X平台已累積超過150萬次觀看。

  • 俄亥俄州首府哥倫布市警方已表示正在調查，校方也指出相關人士正在接受必要醫療照護；同時，SAE兄弟會被暫時停權，等待全面調查結果。

兄弟會 俄亥俄州

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