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共和黨德州聯邦眾議員古登涉報銷私人奢華開支遭調查

記者顏伶如／即時報導
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共和黨德州聯邦眾議員古登(Lance Gooden)。（美聯社）
共和黨德州聯邦眾議員古登(Lance Gooden)。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨德州眾議員古登被指報銷奢華私人開支並挪用選舉資金，國會倫理調查已展開，他則強烈否認並稱指控是政治獵巫。

華盛頓郵報報導，共和黨德州聯邦眾議員古登(Lance Gooden)涉嫌報銷與工作無關的奢華花費、挪用選舉資金做為私人旅行，目前正在接受國會調查。古登則說，指控說詞「瘋狂」，純屬「胡說八道」。

眾議院紀律委員會(House Ethics Committee)9日證實古登現正遭到調查。調查工作是由專門處理國會議員道德操守投訴案件的無黨派機構「國會行為辦公室」(Office of Congressional Conduct)負責，調查報告已送交眾院紀律委員會。

調查報告指出，古登存在「奢侈花錢模式」，去年報銷的差旅費金額其他國會議員都來得高。2025年包括住宿、膳食與機票的差旅費當中，古登報銷金額將近18萬4000元。

調查報告指出，由於古登拒絕配合，因此有充分理由相信他故意挑選價格偏貴的旅遊選項，把私人行程或選舉行程拿來向國會報銷。

古登發表聲明說，眾議院紀律委員會終將拆穿這場「政治獵巫」的手段。他也呼籲眾院另一個委員會對「國會行為辦公室」展開調查。

「國會行為辦公室」報告當中列舉了古登的豪華飯店住宿、商務艙與頭等艙機票、長期租車費用等報銷紀錄，可能觸犯眾院要求差旅與住宿必須符合「合理」(reasonable)以及「普通且必要」(ordinary and necessary)等規定。

報告指出，古登去年至少一次為兒子的差旅費用報銷，至少兩次是幕僚透過古登妻子的信用卡旅遊平台預訂機票，好讓古登妻子累積紅利點數。

「國會行為辦公室」表示，古登選舉團隊列出的差旅費用報銷金額，長期高於明細列表的實際花費。另外，古登申請報銷的某些行程似乎與募款或任何選舉活動無關，例如2024年到科羅拉多州滑雪勝地維爾(Vail)豪華度假村花費1萬7162元，以及2022年古登帶著妻子前往紐奧良旅遊。

根據華郵分析，古登2025年報銷的住宿費為7萬2600多元，不僅在所有眾議員當中金額最高，還是排名第二的金額兩倍。共和黨德州聯邦眾議員塞申斯(Pete Sessions)3萬8700元住宿費申報金額排名第二。

精華 FAQ

  • 華郵報導指出，古登涉嫌報銷與工作無關的奢華花費，並可能把私人旅行或選舉行程拿去向國會報銷，因此遭到國會相關機構調查。

  • 報告列出豪華飯店住宿、商務艙與頭等艙機票、長期租車費用，還提到他曾替兒子報銷差旅，部分訂票甚至是為妻子累積紅利點數。

  • 根據報導分析，古登2025年住宿費報銷超過7萬2600元，為所有眾議員最高；連同住宿、膳食與機票在內，差旅費總額接近18萬4000元。

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