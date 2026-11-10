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襁褓時期從韓國被收養 26歲當選市長創當地最年輕紀錄

記者顏伶如／即時報導
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馬爾(Adam Marl)成為俄市史上第一位亞裔市長。（取自AdamMarlfo...
馬爾(Adam Marl)成為俄市史上第一位亞裔市長。（取自AdamMarlforMayor官方臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

從韓國嬰兒時期被美國家庭收養的26歲馬爾，以超過71%得票當選俄勒岡市長，成為該市最年輕市長與首位亞裔市長。

俄勒岡州俄勒岡市(Oregon City)今年期中選舉寫下歷史，襁褓時期從韓國被美國父母收養的26歲候選人馬爾(Adam Marl)，以超過71%得票率成為當地史上最年輕市長，也是俄市史上第一位亞裔市長。

馬爾出生於南韓，嬰兒時期被一對美國夫妻收養。馬爾在位於波特蘭南邊的俄勒岡市長大，父親是電工，母親是護士。他在2018年畢業於俄勒岡市高中(Oregon City High School)，2021年畢業於維拉麥特大學(Willamette University)，主修政治與傳播。

大學還沒畢業，馬爾已經政壇嶄露頭角，20歲時對市長郝樂戴(Dan Holladay)發動罷免案後來通過。郝樂戴在疫情期間表示俄勒岡市拒絕配合防疫措施而引發爭議，對於非洲裔民眾受到警察暴力等問題則淡化處理。

2021年，俄勒岡市議會通過一致表決，任命當時年僅20歲的馬爾遞補市議員席次空缺，他也因此成為俄勒岡州歷史上最年輕的民選官員。2022年，馬爾在市議員選舉勝出，接下來一直擔任市議員，直到今年挑戰市長選舉，明年1月將宣誓就職。

馬爾選後接受地方媒體KATU電視台訪問時說，已經做好準備將解決俄勒岡市的最大挑戰，包括遊民危機、生活成本負擔變重等問題。他說，俄勒岡市雖然是個小城市，卻有大城市的頭疼問題。他表示，希望打造一個安全環境，讓民眾前往市中心區能夠覺得安心，同時讓需要尋求協助的民眾能夠獲得服務。

馬爾表示，了解自己當選市長寫下歷史紀錄，但專注重點將放在選民投票託付的責任。

人口大約3萬7000人的俄勒岡市，期中選舉投票日隔天通過決議，對數據中心新案祭出暫緩令。

精華 FAQ

  • 當選者是26歲的馬爾（Adam Marl），他出生於南韓、嬰兒時期被美國父母收養，這次以超過71%得票率勝出，成為俄勒岡市新任市長。

  • 他不僅成為俄勒岡市史上最年輕的市長，也是該市第一位亞裔市長；若從州內政治脈絡看，他過去還曾是俄勒岡州歷史上最年輕的民選官員。

  • 馬爾表示，將優先處理遊民危機、生活成本上升，以及市中心安全感不足等問題，目標是讓民眾能安心前往市中心，同時讓需要協助的人獲得服務。

俄勒岡州 南韓

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