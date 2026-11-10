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從Prada男模到愛阿華新科州長 桑德舊照爆紅

特派員黃惠玲／即時報導
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桑德當選愛阿華州州長。(Rob Sand for Iowa官方臉書)
桑德當選愛阿華州州長。(Rob Sand for Iowa官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

愛阿華州新任州長桑德因20多年前的Prada模特兒舊照在網路爆紅，但他其實是靠政治經歷與問責形象贏得州長選舉，為民主黨奪回該州。

剛贏得愛阿華州州長選舉的44歲民主黨人桑德(Rob Sand)，近日被網友翻出20多年前的模特兒照片，意外成為社群媒體熱門話題。這位即將入主州長官邸的政治人物，2002年初期曾在歐洲時裝伸展台，為名牌Prade走秀。

桑德11月3日擊敗共和黨候選人蘭恩(Zach Lahn)，成為愛阿華州20年來首位贏得州長選舉的民主黨人，打破共和黨長期掌握州長職位的局面。就在外界關注他的政治勝利時，一段鮮為人知的時尚經歷也隨之曝光。

根據「Vogue」、「Harper's Bazaar」及「People」報導，身高6呎3吋的桑德，2000年代初期就讀布朗大學(Brown University)政治系時，曾為賺取學費及生活費兼職擔任時裝模特兒，並前往米蘭及巴黎參加時裝秀。

他的模特兒生涯並非一般服飾廣告拍攝，而是實際踏上國際精品伸展台。2002年8月，他曾參加Prada 2003年春夏男裝系列發表會，也為日本設計師品牌Number (N)ine及Giuliano Fujiwara走秀。

更令人意外的是，桑德2004年還登上義大利版Vogue，參與知名時尚攝影師梅塞爾(Steven Meisel)掌鏡的「Be My Baby」專題，與當時正在崛起的模特兒Caroline Trentini共同入鏡。

這組照片以1950年代美國青年文化為靈感，桑德梳著復古髮型，穿上皮夾克及精品服裝，與如今經常穿著襯衫、休閒上衣出席政治活動的形象形成鮮明對比。

桑德對這段往事一向低調。他並不常公開談論。直到今年州長選舉結束，舊照片重新在網路流傳，「Vogue」也特別撰文回顧。

當「Vogue」在Instagram詢問網友是否知道桑德曾為Prada走秀時，他本人透過認證帳號幽默回覆：「是的，我知道。」競選團隊也證實他確實在大學期間從事模特兒工作，並以他過去擔任州審計長的背景開玩笑，表示這項傳聞已經「查核屬實」。

離開時尚圈後，桑德完成布朗大學學業，並取得愛阿華大學法學院法律學位，曾任州助理檢察長，負責公共貪腐案件，參與偵辦美國歷來規模最大的樂透彩券舞弊案之一。

他之後轉戰選舉，連續兩屆擔任愛阿華州審計長，2022年連任時，更成為該州唯一贏得全州性公職的民主黨人。

今年州長選戰中，桑德主打政府問責、降低生活成本、改善公共教育及跨黨合作，最終在2024年總統大選由川普以超過13個百分點優勢勝出的愛州，成功為民主黨奪回州長職位。

隨著昔日模特兒照片爆紅，桑德還在自己的競選臉書專頁幽默發文表示：「得知我當年為Prada擔任模特兒的照片正在網路上流傳，真讓我感到失望。因為我在義大利版Vogue拍的這張照片明明好看多了！」

他還趁機宣傳競選周邊商品：「想買一件『我的模特兒州長』(My Model Governor)T恤，請到store.robsand.com選購。」

桑德在臉書幽默推銷「我的模特兒州長」(My Model Governor)T恤，...
桑德在臉書幽默推銷「我的模特兒州長」(My Model Governor)T恤，衣服上印著他當模特兒時期的時尚照片。(Rob Sand for Iowa官方臉書)

桑德身高6呎3吋。(美聯社)
桑德身高6呎3吋。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為他被網友翻出20多年前曾替Prada等精品走秀的照片，外界驚訝於這位新科州長年輕時的模特兒經歷，照片因此在網路上快速擴散並成為熱門話題。

  • 桑德在11月3日擊敗共和黨候選人蘭恩，成為愛阿華州20年來首位贏得州長選舉的民主黨人，也打破共和黨長期掌握州長職位的局面。

  • 他完成布朗大學學業與愛阿華大學法學院訓練，曾任州助理檢察長處理貪腐案件，也連任2屆州審計長，後來以問責、生活成本與教育政策投入州長選戰。

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