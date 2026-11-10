芝橋港區39歲華男 騎電動滑板車遭警車撞亡

騎乘站立式電動滑板車在街頭越來越風行，事故風險也隨著提高。(pexels)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥橋港區39歲華男騎電動滑板車遭警車撞擊身亡，警方正調查肇因，事故也再度引發當地居民對交通安全與電動車規範的關注。

華人 聚居的芝加哥 橋港區，一名39歲林姓男子上周四(5日)騎乘站立式電動滑板車時，與芝加哥警方巡邏車發生碰撞，送醫後不治。庫克 郡法醫辦公室9日公布死者身分為林浩(Hao Lin，音譯)，居住在橋港區南華勒斯街(S. Wallace St.)3200號街區，就在事故現場附近。這起事故也引發附近居民對警車行駛方式及電動滑板車交通安全的關注。

事故發生於5日凌晨12時30分左右，地點在南普林斯頓街(S. Princeton Ave.)3200號街區、靠近32街的路口。根據芝加哥警方說法，當時兩名警員駕駛一輛有明顯警察標誌的巡邏車，沿普林斯頓街向北巡邏，途中與林男騎乘的電動滑板車發生碰撞。

芝加哥消防局救護人員抵達現場後，立即為林男進行急救，隨後將他送往史卓格醫院(Stroger Hospital)，但仍於凌晨1時15分宣告不治。法醫辦公室表示，目前驗屍結果尚無法作出確定結論。

警車內兩名警員也被送往伊利諾大學醫院接受治療，傷勢情況尚未明朗。警方重大車禍調查組(Major Accidents Investigation Unit)正調查事故原因，目前尚未確定警員或林男是否涉及交通違規，也未公布肇事責任歸屬。

事故發生後，橋港區居民對當地交通安全表達不同看法。住在附近多年的居民黃先生表示，他不清楚事故原因，但附近這一帶很多巷弄，因此設立了許多「停車再開」的標示，但他有時候會看到警車沒有依規定在停車標誌前停車。

住在華埠廣場附近的華人居民Alice則表示，越來越多人騎乘電動滑板車或自行車時，完全無視停車標誌或紅綠燈，尤其電動單車或滑板的車速相當快，令人看得心驚膽跳。她也提到，當看到伊州從明年起，要針對時速超過28哩的高速電動車採取駕照、車輛登記及保險規定時，「相關法律勢在必行」。

橋港區今年6月也曾發生一起自行車騎士遭撞身亡事故。35歲芝加哥市交通局員工歐尼爾(Riley O'Neil)，6月5日下午騎自行車行經南哈斯德街(S. Halsted St.)3200號街區時，路邊停車駕駛突然打開車門撞倒，隨後跌入車道，遭經過的大型卡車輾過身亡。事故引發自行車團體對橋港區道路安全及自行車道防護不足的關注。

此外，林男車禍隔天，芝加哥北公園區(North Park)也發生電動滑板車死亡事故。一名67歲男子6日凌晨騎乘電動滑板車行經西彼得森大道(W. Peterson Ave.)3300號街區時，遭一輛休旅車撞擊身亡，休旅車駕駛因超速遭警方開罰。