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加州「富豪稅」公投遭否決 科技富豪砸重金反對奏效

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加州「富豪稅」公投遭否決 科技富豪砸重金反對奏效

編譯陳韻涵／即時報導
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Google共同創辦人布林（Sergey Brin）個人至少投入1億200萬元反...
Google共同創辦人布林（Sergey Brin）個人至少投入1億200萬元反對億萬富豪稅，凸顯科技富豪對這項稅制的態度。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

加州40號提案遭選民否決，這項針對億萬富豪淨資產徵稅的公投原可帶來龐大財源，卻在科技富豪強力反對下失利。

加州選民否決全美第一個針對億萬富豪淨資產徵收財富稅的公投案「40號提案」(Proposition 40)。

加州大部分選民透過郵寄投票，任何蓋上選舉日(3日)郵戳，並在七天內送達的選票都會被計入，這代表勢均力敵的選情往往需時數日，甚至數周才能決定勝負。

不過，美聯社9日判定，反對票已足以勝出。

這項爭議措施原擬對身家逾10億元的加州居民一次性徵收5%財富稅，期中選舉前引發科技業富豪砸下重金推動反對運動。

Google共同創辦人布林(Sergey Brin)個人就挹注了超過1億元，截至10月22日的申報數據顯示，反對陣營募得約1億3000萬元，支持陣營則為3300萬元。

「40號提案」內容顯示，課稅資產包括企業持股、證券、投資帳戶、藝術品及智慧財產等，房地產、退休金及退休帳戶通常不在課稅範圍；稅款原定明年繳納，納稅人也可選擇在五年內分期付款。

支持者估計，若提案通過，可為加州政府籌得逾1000億元，其中大部分用於填補聯邦政府削減醫療經費造成的缺口，另有10%投入教育及食品援助。

對進步派人士長期倡議的理念而言，「40號提案」成為迄今最大的考驗；此提案針對超級富豪的投資，而非工作薪資來提高稅收。

推動「40號提案」的國際服務業員工工會西部醫療保健工作者分會(SEIU-UHW)指出，加州未來五年估計將損失1000億元聯邦醫療經費，亟需開拓新財源。

然而，反對者警告，開徵財富稅可能促使富豪及企業離開加州，反而衝擊州政府財政。

史丹福大學(Stanford University)經濟學者10月發布的研究指出，稅收最初可能帶來約300億元收入，但富豪出走最終可能造成389億元的淨損失。

精華 FAQ

  • 提案原擬對身家逾10億元的加州居民一次性徵收5%財富稅，課稅對象是億萬富豪的淨資產，並涵蓋企業持股、證券、投資帳戶、藝術品與智慧財產等。

  • 由於加州多採郵寄投票，開票需時數日甚至數周，但美聯社9日已判定反對票足以勝出，代表否決陣營的票數已超過支持方，因此公投確定失敗。

  • 支持者認為可為州府籌得逾1000億元，用於補足聯邦削減醫療經費及教育、食品援助；反對者則警告富豪與企業可能出走，造成更大的財政淨損失。

加州 公投 投票

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