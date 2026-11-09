風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響

圖為紐約中央公園。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美東本周晚些時候可能迎來東北風暴，造成東北部與新英格蘭降雨、降雪及強風，並在風暴過後出現大範圍寒潮。

據紐約郵報報導，美國本周稍晚將迎來一波明顯天氣變化，一場潛在的東北風暴（Nor'easter）可能於周四至周六影響美國東北部及新英格蘭 地區，帶來降雨、降雪及強陣風。風暴過後，一波強冷空氣也將南下，導致美國東部氣溫大幅下降。

這波天氣變化將從美國東部開始降溫，與此同時，西部地區則逐漸轉暖。東西部氣溫呈現明顯反差，也為本周稍晚可能形成的風暴創造條件。

目前，美國西部正形成一道強大的高壓脊，促使加拿大 冷空氣向南深入東北部，而西部則有暖空氣逐漸聚集。這種大氣環流變化將為低氣壓系統提供必要的高空能量，促使其逐漸增強。

這次天氣變化並非典型的聖嬰現象（El Niño）影響，而是與極地急流（Polar Jet Stream）南下有關。極地急流向南彎曲，可能使風暴最初在五大湖地區至俄亥俄河谷一帶形成，之後逐漸發展成更強的天氣系統。

此外，北極上空的平流層極地渦旋（Stratospheric Polar Vortex）異常提早受到干擾，也助長了這波大範圍天氣變化。

．東北風暴路徑仍有變數

隨著天氣系統逐漸成形，各氣象預報模型對這場潛在東北風暴的行進路徑及影響仍存在不確定性。

其中一種可能情境是，初期低氣壓將沿俄亥俄河谷及五大湖東部向內陸移動，之後逐漸將能量轉移至外海，促使第二個沿海低氣壓形成。

若採取這一路徑，緊鄰海岸的地區，以及95號州際公路（I-95）沿線走廊受到的影響可能較小；相較之下，內陸及海拔較高的地區可能迎來較多水氣，並出現累積性降雪。

另一種情境則是，風暴可能沿著更靠近美國東岸的路徑移動，在海岸附近發展，為沿岸地區帶來更明顯的影響，包括間歇性豪雨及強陣風。

內陸地區仍可能降雪，但由於冷空氣不足，積雪量可能受到限制，較大的降雪量預料將集中在海拔較高的地區。

此外，風暴也可能進一步向東移動，遠離海岸並進入大西洋外海。若是如此，沿海地區的降雨及強風威脅將明顯降低，內陸降雪範圍也可能受到限制。

目前氣象預報尚未將這種情況列為最可能的發展，但距離風暴形成仍有數天，因此不能完全排除。

．紐約州北部及新英格蘭較有機會降雪

目前較明朗的是，一道低氣壓波將於周三晚間在俄亥俄河谷一帶形成，並於周四晚間前朝中大西洋地區及美國東北部移動。

這個逐漸發展的天氣系統預計將為美國東部帶來大範圍降雨，累積性降雪則最有可能出現在新英格蘭及東北部內陸的高海拔地區。

盡管冷空氣供應有限，緬因州、佛蒙特州、新罕布夏州及紐約州北部部分地區仍可能降雪，降雪範圍甚至可能向南延伸至阿帕拉契山脈一帶。

至於紐約市及95號州際公路沿線的沿海地區，即使出現雨雪交替，也不太可能形成明顯積雪。間歇性降雨、地表溫度偏高及冷空氣不足，都將使雪花難以在地面堆積。

．周三至周六天氣逐日變化

根據福斯氣象中心（FOX Forecast Center）預報，這個天氣系統將隨著移經五大湖及俄亥俄河谷逐漸成形。初期低氣壓仍相對微弱，結構也不穩定，主要帶來零星小雨，對各地影響有限。

周四： 初期低氣壓將朝東北部移動。由於冷空氣仍主要停留在北方，大部分地區預計以降雨為主。

零星陣雨可能抵達95號州際公路沿線，造成輕微交通延誤，但整體影響預料有限。

周五： 低氣壓將朝海岸移動，並可能進一步增強。由於冷空氣仍不足，最有機會出現累積性降雪的地區，將集中在紐約州北部、佛蒙特州、新罕布夏州及緬因州。

風暴的最終路徑將決定沿海地區受到多大影響。如果中大西洋地區附近未能形成第二個沿海低氣壓，95號州際公路沿線受到的影響可能相當有限，內陸地區的降雪量也可能較少。

但如果第二個低氣壓在更南方的外海形成，沿海地區可能出現更強陣風，風暴離開時，部分地區甚至可能短暫由降雨轉為降雪。

周六：風暴預計將逐漸遠離，朝加拿大方向移動。不過，殘留水氣及較冷的西北風，仍可能使緬因州至阿帕拉契山脈一帶出現零星降雪，包括紐約州北部及賓州中部部分地區。

風暴離開後，一股深秋冷空氣將籠罩東北部及周邊地區，超過1.1億人的下午氣溫可能降至華氏30多度（約攝氏零下1至4度）。

．東冷西暖 冷空氣甚至可能南下佛州

從周五晚間開始，來自加拿大的冷空氣將逐漸擴散至美國東部。

東北部、五大湖及俄亥俄河谷一帶的白天最高氣溫可能只有華氏30至40多度（約攝氏零下1至9度），夜間低溫更可能驟降至華氏20多度（約攝氏零下7至零下2度）。

這波冷空氣甚至可能在周日抵達墨西哥灣沿岸及佛羅里達州。

福斯氣象中心指出，這次氣溫變化幅度相當驚人。周二，全美氣溫高於平均值的人數超過3億人，低於平均值的僅略多於400萬人；到了周六，氣溫低於平均值的人數將超過1.6億人，周日可能還會進一步增加。

當美國東部受到冷空氣侵襲之際，西部地區則將迎來較溫暖、乾燥的天氣。

從加州、大盆地（Great Basin）到西南部沙漠地區，氣溫可能比往年同期平均值高出華氏10至20度（約攝氏5.6至11.1度），呈現東冷西暖的明顯對比。