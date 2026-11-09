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拜登縮短回憶錄宣傳行程 稱癌症病情拖慢步伐

中央社華盛頓10日綜合外電報導
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美國前總統拜登（Joe Biden）。（美聯社）
美國前總統拜登（Joe Biden）。（美聯社）

正在對抗侵襲性攝護腺癌（aggressive prostate cancer）的美國前總統拜登（Joe Biden）近日表示，他正在縮短即將出版的回憶錄宣傳行程，坦言這場疾病有時讓他力不從心。

法新社報導，現年83歲的拜登8日說，在他個人回憶錄「答應我，美國」（Promise Me, America，暫譯）於11月17日出版前，他無法如原先預期一般頻繁公開亮相。

拜登在社群媒體X平台發文說：「病情時好時壞。它並未阻止我，但有時拖慢我的步伐。」

「遺憾的是，這意味我無法如原先期盼的那樣，針對新書進行多場座談。不過，我希望書頁上的文字能替自己發聲。」

▲ 來源：X＠JoeBiden（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

拜登對自己的治療進展樂觀以待，更指醫生對他的治療反應「持續感到振奮」。

這本回憶錄記錄拜登在4年任期內，對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的應變、美國與阿富汗戰爭及俄烏戰爭，以及他在2024年爭取連任後退選的爭議性決定。

拜登表示，這本新書將解釋他在任內做的各項決定和他對美國民主制度的信念。

拜登 癌症

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