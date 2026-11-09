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司法部抓鬼行動 揭83萬可疑幽靈學生詐領2億助學金

特派員黃惠玲／即時報導
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司法部「抓鬼行動」，查出逾83萬個可疑學生援助帳號，嫌犯利用被害人身分建立聯邦學...
司法部「抓鬼行動」，查出逾83萬個可疑學生援助帳號，嫌犯利用被害人身分建立聯邦學生援助帳號，透過免費聯邦學生援助申請表(FAFSA)，向大學及社區學院申請助學金與貸款。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國司法部揭露跨國幽靈學生詐騙網絡，犯罪集團盜用身分申請助學金與貸款，涉案逾2億元，並查出83萬多個可疑帳號，已有多人遭起訴。

美國司法部日前公布全國性「幽靈學生」(Ghost Students)詐騙案，犯罪集團涉嫌盜用美國公民身分，冒名註冊大學及社區學院，詐領聯邦助學金與學生貸款，甚至利用人工智慧(AI)完成課業，讓從未上課的假學生持續取得補助。當局估計，相關詐騙規模超過2億元，查出逾83萬個可疑學生援助帳號，目前已有五人遭起訴或刑事控告。

司法部聯合維吉尼亞州、新澤西州及內布拉斯加州聯邦檢察官辦公室，宣布「抓鬼行動」(Operation Ghostbusters)首波成果，揭露橫跨美國與肯亞的跨國詐騙網絡。

根據司法部說明，嫌犯竊取美國公民個資，利用被害人身分建立聯邦學生援助帳號，透過免費聯邦學生援助申請表(FAFSA)，向大學及社區學院申請助學金與貸款。這些「幽靈學生」從未實際上課，詐騙者卻利用AI完成作業，維持學生資格。學校撥付助學金退款後，款項流入犯罪集團控制的銀行帳戶，再透過美國境內人頭帳戶匯往肯亞。

部分受害人只有高中學歷，從未上過大學，卻發現自己被冒名註冊到數百哩外的學校。

司法部指出，詐騙至少從2021年開始。聯邦調查局(FBI)已確認類似案件造成超過3200萬元損失，整體詐騙規模估計逾2億元。今年9月至10月，調查人員發現83萬840個可疑學生援助帳號，涉及近1億3000萬元，已建議教育部停用。目前全美26個FBI外勤辦公室及20多個聯邦檢察官辦公室參與調查，偵辦案件超過40宗。

首波案件涉及三州。維州一名肯亞籍被告涉嫌接收700多筆詐領助學金退款，總額約144萬元，其中至少130萬元轉往美國及肯亞其他帳戶。

新州三名被告Mabed Patricia Utate-Alberto、Patricia Arisleydi Perez及George Arturo Alfau Mendez，涉嫌自2021年起與肯亞共犯合作，詐領逾100萬元助學金，扣除佣金後將款項匯往與肯亞旅遊公司有關的共犯。

內布拉斯加州肯亞籍被告Francis Mogambi則涉嫌冒名註冊學校，詐領約2萬元助學金，保留30%贓款，其餘匯給肯亞同夥。法庭文件顯示，他曾透露每周可從詐騙活動獲得2000元。他於2024年透過綠卡樂透抽籤計畫入境美國，隨後取得綠卡，目前遭拘留候審。

司法部表示，美國執法人員今年9月與肯亞警方合作，扣押與詐騙網絡有關的逾75萬元加密貨幣。

FBI已向部分身分遭冒用的受害人寄送通知信。司法部呼籲，懷疑個資遭用於虛假助學金申請的民眾，可向教育部監察長辦公室檢舉，收到FBI通知信者應依信中指示聯絡相關單位。

精華 FAQ

  • 犯罪集團盜用美國公民身分建立學生援助帳號，透過FAFSA冒名申請大學與社區學院助學金，還用AI代寫課業維持在學資格，讓未實際上課者持續領款。

  • 當局估計整體詐騙金額超過2億元，FBI已確認造成逾3200萬元損失，並發現83萬840個可疑學生援助帳號，涉及約1億3000萬元，已建議教育部停用。

  • 首波案件涵蓋維州、新州與內布拉斯加州，並牽涉肯亞共犯與美國人頭帳戶，已有5人遭起訴或刑事控告，聯邦與肯亞警方也合作扣押加密貨幣。

司法部 新澤西州 美國公民

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