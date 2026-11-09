白宮附近驚傳汽車衝撞…駕駛遭特勤局壓制 記者緊急撤離

一輛轎車9日突然衝上人行道，撞上白宮附近的一面資訊告示牌，警方隨即喝令駕駛下車趴地，特勤局則緊急要求在場記者撤入室內。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 白宮附近拉法葉公園發生汽車衝撞事件，駕駛遭警方與特勤局制服帶走，現場記者一度撤離；事故未接近白宮本體，也未傳出傷亡。

據紐約郵報報導，一輛轎車周一（9日）突然衝上人行道，撞上白宮 附近的一面資訊告示牌，警方隨即喝令駕駛下車趴地，特勤局則緊急要求在場記者撤入室內。

事發時，這輛轎車駛上拉法葉公園（Lafayette Park）北側、面向白宮的人行道，但距離一個街區外的白宮大門仍有一段距離，並未接近白宮建築。

目前事故原因及駕駛身分尚不清楚。

嫌犯隨後被特勤局制服部門人員戴上手銬帶走。當他沿著賓州 大道（Pennsylvania Ave.）朝白宮方向被帶離時，一路高喊，「我的天啊！」

Unclear what happened but someone just drove into a sign on the north end of Lafayette Square Park and then fought with Secret Service and National Guard when they got out of their car. https://t.co/Mwcrk4klQn — Martin Austermuhle (@maustermuhle) November 9, 2026

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事故地點的路口設計特殊，迎面而來的車輛必須先經過一條狹窄的單線鵝卵石路，再於交通號誌處左轉，因此車輛難以迅速加速。

拉法葉公園一帶平時有不少行人，也是民眾以白宮為背景自拍的熱門地點，但目前尚未傳出有人受傷。

事故發生時，川普總統正在白宮準備出席會議。特勤局尚未立即回應媒體的置評請求。

拉法葉公園過去一直對遊客開放，但川普近期整修白宮周邊環境，包括重新鋪設草皮，目前公園內已設置高聳的防暴圍欄，將廣場部分區域隔開。

白宮向來是精神狀況不穩人士，以及企圖透過極端行為引起關注者經常鎖定的地點。川普第一任期的2019年，就曾有兩人在相隔僅一個多月的時間內，分別在白宮附近自焚。

不過，白宮周邊實施封鎖，並不一定代表存在更大規模的安全威脅。