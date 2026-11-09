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白宮附近驚傳汽車衝撞…駕駛遭特勤局壓制 記者緊急撤離

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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一輛轎車9日突然衝上人行道，撞上白宮附近的一面資訊告示牌，警方隨即喝令駕駛下車趴...
一輛轎車9日突然衝上人行道，撞上白宮附近的一面資訊告示牌，警方隨即喝令駕駛下車趴地，特勤局則緊急要求在場記者撤入室內。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

白宮附近拉法葉公園發生汽車衝撞事件，駕駛遭警方與特勤局制服帶走，現場記者一度撤離；事故未接近白宮本體，也未傳出傷亡。

據紐約郵報報導，一輛轎車周一（9日）突然衝上人行道，撞上白宮附近的一面資訊告示牌，警方隨即喝令駕駛下車趴地，特勤局則緊急要求在場記者撤入室內。

事發時，這輛轎車駛上拉法葉公園（Lafayette Park）北側、面向白宮的人行道，但距離一個街區外的白宮大門仍有一段距離，並未接近白宮建築。

目前事故原因及駕駛身分尚不清楚。

嫌犯隨後被特勤局制服部門人員戴上手銬帶走。當他沿著賓州大道（Pennsylvania Ave.）朝白宮方向被帶離時，一路高喊，「我的天啊！」

▲ 影片來源：X＠maustermuhle（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

事故地點的路口設計特殊，迎面而來的車輛必須先經過一條狹窄的單線鵝卵石路，再於交通號誌處左轉，因此車輛難以迅速加速。

拉法葉公園一帶平時有不少行人，也是民眾以白宮為背景自拍的熱門地點，但目前尚未傳出有人受傷。

事故發生時，川普總統正在白宮準備出席會議。特勤局尚未立即回應媒體的置評請求。

拉法葉公園過去一直對遊客開放，但川普近期整修白宮周邊環境，包括重新鋪設草皮，目前公園內已設置高聳的防暴圍欄，將廣場部分區域隔開。

白宮向來是精神狀況不穩人士，以及企圖透過極端行為引起關注者經常鎖定的地點。川普第一任期的2019年，就曾有兩人在相隔僅一個多月的時間內，分別在白宮附近自焚。

不過，白宮周邊實施封鎖，並不一定代表存在更大規模的安全威脅。

精華 FAQ

  • 事件發生在拉法葉公園北側、面向白宮的人行道附近，轎車衝上人行道並撞上資訊告示牌，但距離白宮大門仍有一個街區，沒有接近白宮建築。

  • 警方先喝令駕駛下車趴地，隨後由特勤局制服部門人員將其壓制、戴上手銬並帶離現場，過程中他還一路高喊「我的天啊！」。

  • 目前尚未傳出有人受傷，事故原因與駕駛身分都還不清楚。雖然白宮周邊一度封鎖，但報導也指出，這不一定代表存在更大規模安全威脅。

賓州 白宮

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