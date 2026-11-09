用人唯親？黃仁勳兒女雙雙出任Nvidia高層成網友熱議焦點

晶片巨頭輝達(Nvidia，另譯英偉達)創辦人黃仁勳(Jensen Huang)。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳兒女在輝達升任重要職位，引發外界對用人唯親的熱議；黃仁勳先前曾為員工子女進公司辯護，相關言論也被重新翻出討論。

晶片巨頭輝達 (Nvidia，另譯英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)與中國女間諜發生婚外情的桃色風暴，輿論爭議延燒到一雙兒女身上。社群媒體X網友熱議黃勝斌(Spencer Huang)與黃敏珊(Madison Huang)學經歷為何能夠出任輝達高層主管，黃仁勳去年在公開談話中對於「用人唯親」(nepotism)的評論，也被網友再次翻出。

黃仁勳2025年夏季在公司全體部門一場會議上，對於輝達自家員工兒女加入團隊引發爭議做出評論。他說，父母如果對孩子感到丟臉，就不應該舉薦兒女。

他在會中表示，許多同事的孩子也在輝達上班，對於這點他完全不在意。他說，許多「輝達第二代」(Nvidia second-generation)員工的表現，跟他們父母比較起來其實青出於藍。

付費訂閱制科技商業新聞網站The Information當時報導，黃仁勳發表這段談話的同一時間，兒子黃勝斌與女兒黃敏珊在輝達內部對於部門未來發展扮演越來越重要的角色，但兩人先前生涯發展卻與科技大多無關。

報導指出，黃仁勳兒女職業發展的路徑選擇與其他科技大老兒女形成明顯對比。蘋果公司(Apple)共同創辦人賈伯斯(Steve Jobs)、微軟(Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)的兒女都遠離父親創立企業而另覓出路。

輝達共同創辦人馬拉科夫斯基(Chris Malachowsky)、獨立董事阿爾蒂·沙阿(Aarti Shah)的孩子也在輝達上班，輝達傾向「任用近親」的氛圍在矽谷變得顯眼。

黃勝斌2013至2021年在台北經營酒吧R&D Cocktail Lab，後來到紐約大學攻讀科技MBA，2022年7月加入輝達擔任雲端模擬產品經理。

黃敏珊曾就讀美國藍帶國際廚藝學院(Le Cordon Bleu)，在軒尼詩路易威登精品集團(LVMH)任職，加入輝達後主要投入Omniverse軟體業務。

去年退休之前在輝達擔任企業行銷副總裁近16年的艾斯特斯(Greg Estes)曾表示，輝達確實有任用家人的狀況，不過黃仁勳兒女「工作都非常努力」，在各自負責的領域表現出色，盡心盡力參與公司事務。