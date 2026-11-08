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黃仁勳致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

世界新聞網王若馨／即時報導
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2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝...
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。(記者曾原信／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳發信向輝達全員坦承婚外情並致歉，表示自己傷害家人、辜負同仁與公司信任，同時支持董事會就國安疑慮展開獨立調查。

編輯推薦

輝達(Nvidia，又譯英偉達)執行長黃仁勳8日向全體員工發出電子郵件，坦承對妻子不忠，並向家人與同仁道歉。以下為Axios新聞網站取得並刊出的信件全文中譯：

主旨：致全體同仁的一封信

我欠我的家人，以及你們所有人一個道歉。

我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。我所做的事沒有任何藉口。我深感抱歉。

一直以來，家人給了我愛與支持。他們值得我誠實相待、忠誠以對，我卻讓他們失望，也傷害了我們共同建立的生活。我為自己的所作所為及造成的傷害負起全部責任，也接受隨之而來的批評。

致我的妻子與家人：我愛你們。我知道，道歉無法彌補我所做的一切。我希望我們的家庭能從傷痛中復原，也希望隨著時間過去，我能重新贏得你們的信任。

致輝達的同仁，包括與我並肩工作數十年的夥伴，以及我們的董事會、全球合作夥伴與股東：我辜負了你們，我本應做得更好。

能夠領導輝達，是我此生的榮幸。我的責任是為你們服務，不負你們的信任。我未能盡到這份責任。我對輝達的承諾絲毫不變，也將努力重新贏得你們的信心。

針對新聞報導引發的國家安全疑慮，輝達董事會已啟動獨立調查。我支持這項調查，並將全力配合。我愛我們的國家與公司，也致力於保護輝達、支持美國的國家安全。身為美國人，我感到驕傲，也心懷感激。

我的家人不必為我的選擇承擔任何責任，責任在我。請尊重他們的隱私。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他坦承自己對妻子不忠，造成家人尤其是妻子與孩子的傷害，並明白表示沒有任何藉口，願意為自己的行為與後果負起全部責任。

  • 他向妻子與家人道歉，承認讓家人失望，也向同仁、董事會、合作夥伴與股東致歉，表示自己辜負了大家，並承諾會努力重新贏得信任。

  • 黃仁勳提到，針對新聞報導引發的國家安全疑慮，輝達董事會已啟動獨立調查；他支持這項調查，並表示將全力配合，同時呼籲外界尊重家人隱私。

輝達 NVIDIA

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