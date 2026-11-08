黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳向員工坦承婚外情並致歉，輝達董事會隨即啟動獨立調查，但公司強調目前未見國安或機密受損，且對其領導力仍有信心。

Axios報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（Nvidia，又譯英偉達）執行長黃仁勳 在致公司員工的訊息中，承認與一名涉嫌為中國從事間諜 活動的女子有婚外情。輝達董事會8日宣布，將對此事展開獨立調查。

Axios取得黃仁勳寫給輝達員工的電郵草稿，他在信中表示：「我欠我的家人，以及你們所有人一個道歉。」「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。對於我的所作所為，我沒有任何藉口。」

黃仁勳表示，自己對所作所為負起「全部責任」，並坦言未能履行對輝達員工、董事會及股東應盡的責任。他寫道：「領導輝達是我一生最大的榮幸。我對輝達的承諾堅定不移，也將努力重新贏回各位的信任。」

在此同時，輝達董事會表示，將成立獨立委員會，並在外部法律顧問協助下調查此事。董事會表示，目前沒有理由相信國家安全或公司機密已遭到危害，並對黃仁勳的領導能力表達信心。

紐約時報報導，這名女子名叫黃樂（Alice Huang），目的是蒐集情報，並可能設法推動美國放寬現有限制，允許輝達先進晶片銷往中國。

輝達公共政策傳播主管里佐（John Rizzo）發表聲明說：「今天的消息不會拖慢輝達的腳步。黃仁勳致力於繼續擔任輝達執行長，領導公司營運不受影響。」

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