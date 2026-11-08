民主黨擬調查馬斯克、米勒及美國大企業 彈劾赫塞斯

民主黨上台後將強力調查馬斯克。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨領袖表示，若明年1月取得國會主導權，將加強監督並調查馬斯克、米勒與部分企業，同時支持彈劾赫塞斯。

美國國會資深議員今天表示，民主黨 明年1月掌控國會後，科技業富豪馬斯克 、總統川普新任命的白宮幕僚長米勒，以及部分大型企業，很可能成為國會調查對象。

路透報導，即將分別執掌聯邦眾議院監督暨政府改革委員會（House Committee on Oversight and Government Reform）、聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）的加州聯邦眾議員賈西亞（Robert Garcia）和麻薩諸塞州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）在電視訪談中矢言，民主黨在期中選舉獲得壓倒性勝利後，將強力行使監督權。

此外，眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）表示，他和民主黨同僚將贊成彈劾戰爭部長赫塞斯 （Pete Hegseth）。

目前是眾院監督暨政府改革委員會民主黨首席議員的賈西亞表示，調查將聚焦馬斯克（Elon Musk）去年涉入政府效率部（Department of Government Efficiency）解僱聯邦員工的情況，以及米勒（Stephen Miller）在川普強硬移民掃蕩行動中扮演的角色。

賈西亞告訴有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目：「我認為，不只是我們委員會，國會各委員會都有很大興趣聽取馬斯克先生陳述。」

華倫表示，部分企業應作好接受國會調查的準備，但是她未點名任何企業。

她告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目：「如果你們一直靠欺騙美國家庭、詐騙投資人來獲利，最好準備好接受調查，而且是嚴正的調查。」

賈西亞表示，已經獲拔擢為白宮幕僚長的米勒是一套「駭人、不公」移民政策的設計者。

他告訴CNN：「米勒是政府重大政策決策的核心人物，因此確實有必要加以監督和調查。」

將於明年1月出任眾院議長的傑佛瑞斯今天指出，民主黨將贊成彈劾赫塞斯的議案。這項國會程序可能將赫塞斯免職。

多次公開批評川普的肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）今年在初選中敗給川普力挺的對手，將於明年1月離開國會。他已經表示，近期將再次提出針對赫塞斯的彈劾條款。傑佛瑞斯表示，他「絕對贊成」這項議案。

傑佛瑞斯告訴美國廣播公司（ABC）「本週」（This Week）節目：「赫塞斯非走不可。」他指出，赫塞斯負責督導川普2月發動、不得民心的伊朗戰爭。這場戰爭導致汽油價格飆漲。

他強調：「我相信這項決議案將獲得無比強烈的支持。」

▼收聽一洲焦點Podcast：