中國可重複使用太空飛機清晰照 遭美報告首度曝光

中國可重複使用航天器，被媒體跟網友命名是「神龍號」，並有諸多影像圖在網路流傳。資料照，非文中揭露的照片。（取自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 美國國防情報局公布中國太空飛機與衛星對接清晰照，指中國正發展可重複使用太空飛機與火箭，並可能用於軍事與反太空作戰。

美國國防情報局（DIA）近日公布一張清晰照片，顯示中國一架太空飛機在太空中與衛星對接，據信這是中國機密的實驗性可重複使用太空飛機「神龍」執行任務的影像。

美國之音（VOA）報導，這張衛星照片是由美國商業衛星公司Vantor（前身為馬薩爾科技，Maxar Technologies）在2024年拍攝的，並收錄於國防情報局上月26日公布的2026年版「太空安全挑戰」（Challenges to Security in Space）報告。

這份非機密報告評估美方在太空領域面臨的敵對勢力威脅範圍和廣度，並說明中國、俄羅斯 、伊朗 及北韓 的太空防務與軍事目標，包括相關戰略、規畫及意圖。

透過這張衛星影像可以看到，這架中國無人太空飛機與一枚太陽能板展開的衛星進行對接，太空飛機的酬載艙門處於開啟狀態。

國防情報局是在題為「至2040年的太空領域重大發展」（Key Space Developments Through 2040）章節中展示這張照片，該章節提到有關可重複使用太空運載工具（R-SLV）。

報告指出，美國是目前唯一擁有運作中R-SLV計畫的國家，而中國希望成為第2個這樣的國家，「中華人民共和國的太空發射企業正在尋求R-SLV，以幫助北京實現更廣泛的太空領域軍事、民用與商業目標」。

報告表示，除了可重複使用的運載火箭之外，太空飛機也具有類似的可重複使用性，並增加機動能力，這使其比傳統衛星更適合執行某些任務。報告寫道：「中國目前有兩種主要的太空飛機型號：『神龍』和『騰雲』。」

根據VOA，國防情報局的這份報告記述中國太空飛機的3次任務：首次任務於2020年進行，歷時2天；第2次於2022年8月發射，在軌道上運行276天；第3次於2023年12月發射，在軌道上運行268天。

而最近中國官媒報導，第4次發射已於今年2月進行。

報告並未指明照片中的太空飛機究竟是「神龍」還是「騰雲」。不過，外界普遍認為，這款由長征火箭垂直發射的太空飛機，就是可重複使用的無人太空飛機「神龍」。至於中國官方所稱、採用較新水準發射技術的「騰雲」，則仍處於較早期的實驗階段。

部分觀察人士將「神龍」與波音（Boeing）為美軍研製的自主式、可重複使用的無人駕駛太空戰機X-37B相提並論。

航空新聞網站The Aviationist報導，在Vantor的影像公開之前，外界能取得的公開影像僅限於地面望遠鏡拍攝的模糊畫面，以及帶有中文標示的電腦生成示意圖。

曾任美國國防情報局代理局長的謝德（David Shedd）對VOA表示，國防情報局揭露的這張照片「凸顯中國正積極尋求增強其太空攻防態勢」。

他說：「中華人民共和國在太空取得的這些進展提醒我們，美國必須持續採取積極行動，以因應中國在太空能力方面取得的重大進展，這些能力不僅有可能，而且確實威脅美國在國防和商業領域的衛星星系。」

國防情報局的報告則指出，解放軍可能將反太空作戰視為在區域軍事衝突期間嚇阻並阻止其他國家介入的手段。 如中國國防學者曾指出，其他國家的偵察、通訊、導航及預警衛星，都可能成為攻擊目標，藉此使敵方耳目失靈。