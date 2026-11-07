德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE

休士頓民主黨籍市長惠特麥。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 德州政治版圖變動後，休士頓市長惠特麥簽署新命令，要求市警僅在可收押案件才通報ICE，藉此降低社區恐懼並回應州府壓力。

德州 共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)3日爭取第四任失利，德州政治版圖翻轉，休士頓 民主黨籍市長惠特麥(John Whitmire)6日隨即簽署行政命令，休士頓市警局(HPD)遇到交通臨檢、輕微違規等非暴力接觸時，不再通報移民暨海關執法局(ICE )。

惠特麥在聲明中說：「我已簽署行政命令，指示休士頓市警局不再因非暴力違法聯絡ICE，以減少社區的恐懼。」

惠特麥告訴紐約時報，市警如果遇到非法移民只是交通臨檢或輕微違規，不得通報ICE。「如果他們被控新的罪名，我們會在送進看守所時通知ICE。」他告訴美聯社：「開罰單或警告，他們就可以離開，不會因為非暴力、不需收押的違規聯絡ICE。」

惠特麥表示，艾伯特要求地方警察聯絡國土安全部的行政命令，讓休士頓居民感到「焦慮」。這項命令原本威脅不配合的地方政府將失去數以百萬計的州府經費。

他表示，州長當選人希諾霍薩(Gina Hinojosa)明年1月才會就任，但認為現在調整是「負責任」而且「更有效的政策」。

國土安全部發言人對福斯新聞表示，「對庇護城市政客試圖限制與ICE合作感到失望」，並說全美最安全的10個城市中，有7個和ICE合作。地方執法單位如果不和國土安全部合作，聯邦執法人員就會更頻繁地出現在社區，找出被釋放的罪犯。

休士頓的移民政策今年已更改過幾次。惠特麥和警察局長狄亞茲(Noe Diaz)3月推出的政策，規定臨檢時如果查出ICE行政拘票，要由一名警佐到場監督ICE介入，ICE如果半小時內無法到場就放人。市議會4月也通過條例，取消警員須在現場等候ICE半小時的規定，並限制警員可聯絡ICE的情況。

之後艾伯特威脅扣留逾1億元州府經費，州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)也調查休士頓的移民政策，市議會隨後修訂條例，市警局也發布新指示，要求警員遇到有ICE行政拘票者時須通報ICE。

這次的新命令則把通報限縮在可收押的違法行為，等於再度限縮市警與ICE合作，回到市議會原本想要的限制。

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