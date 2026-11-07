我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

報告：中國跨國鎮壓規模擴大 「僑聯」為白手套

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉執行長馬斯克。(路透)
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

馬斯克在投資會議上再度公開表達對中國的喜愛，並盛讚中國汽車公司實力強大，稱上海生產的Model Y能成為中國最暢銷電動車並不容易。

特斯拉執行長馬斯克，日前在紐約出席第33屆巴倫投資會議時，公開表達對中國的喜愛，高度評價中國汽車公司的競爭力，提及上海生產的特斯拉Model Y是中國最暢銷的電動車，取得這一成績並不容易。

快科技報導，馬斯克說：「中國令人驚嘆。順便說一句，我愛中國。去那裡的旅行令人深受鼓舞。」

他同時強調，在上海生產的特斯拉Model Y是中國最暢銷的電動車，但取得這一成績並不容易，「想一想就知道了，中國汽車公司非常厲害。」

▲ 影片來源：X平台@SawyerMerritt（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

這並非馬斯克首次公開讚美中國。此前他多次在社交平台發文盛讚中國：「中國太棒了。我強烈鼓勵大家去那裡旅遊。」

隨後，他的母親梅耶馬斯克也在這條動態下留言表示贊同，並在評論中細緻描述了自己到訪中國的直觀體驗。

她提到，每一座城市都各具風情，擁有豐富多元的人文古蹟可供遊覽。城市建築與街道環境乾淨整潔，基礎設施維護到位。當地民眾待人謙和有禮，勤懇務實，整體氛圍讓她充滿安全感，這也是她十分樂於造訪中國的重要原因。

早在此次發文前，梅耶馬斯克就曾公開談過紐約的現狀，直言當地市容環境髒亂，治安隱患突出，即使是富人聚居的區域也無法倖免。

反觀中國城市，街道乾淨有序，各類公共設施維護完善，整體治安水準更是讓她印象深刻。即便時至深夜，行走在街頭依舊能夠擁有滿滿的安全感，這樣的體驗令她倍感舒心。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 他在紐約出席巴倫投資會議時表示「我愛中國」，並稱中國令人驚嘆、旅行很鼓舞人心，明確展現對中國的高度好感與公開讚賞。

  • 馬斯克指出，上海生產的Model Y是中國最暢銷的電動車，但能做到這一點並不容易，因為中國汽車公司競爭力非常強，市場壓力相當大。

  • 因為她同樣公開讚美中國，認為城市乾淨、有文化景點、基礎設施完善，居民友善且夜間也很安全，與她對紐約髒亂治安的批評形成對比。

電動車 馬斯克 特斯拉

上一則

大貓熊「平平」與「福雙」在美亮相 中大使：中美落實元首會晤成果

延伸閱讀

青島保時捷女銷冠 連3年全中國第一 公司卻淨虧2.75億

青島保時捷女銷冠 連3年全中國第一 公司卻淨虧2.75億
福斯在中國買氣跌 虧損加劇 上季失血66億美元

福斯在中國買氣跌 虧損加劇 上季失血66億美元
因洩露國家機密遭中國關3年 澳籍華裔記者成蕾寫回憶錄

因洩露國家機密遭中國關3年 澳籍華裔記者成蕾寫回憶錄
整理包／黃仁勳身邊驚現中國女間諜？紐時揭情報疑雲

整理包／黃仁勳身邊驚現中國女間諜？紐時揭情報疑雲

熱門新聞

一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

2026-11-02 15:51
特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
朱欽文(右)、黃敏華(左)夫婦向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

2026-11-02 11:33
一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

2026-11-06 10:35
Spirit Halloween收銀櫃台前大排長龍。資料照。（記者周化堯／攝影）

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

2026-10-31 09:20
民主黨籍前眾院議長裴洛西。(美聯社)

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

2026-10-31 11:20

超人氣

更多 >
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價
逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說