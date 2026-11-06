無辜被槍殺 芝華埠謝煥星榮譽路揭牌：記住他美好的生命

謝煥星家人出席了其紀念路牌揭幕儀式，並希望社區記住他曾經度過的美好人生，以及他堅毅的品格與價值觀。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥華埠為2021年遭槍殺的71歲華裔長者謝煥星揭牌榮譽街牌，家屬盼外界記住他的善良人生，也感謝社區與執法單位一路支持。

芝加哥華埠 6日下午舉行「謝煥星榮譽路」(Honorary Woom Sing Tse Way)揭牌儀式，紀念2021年12月在華埠街頭遭槍殺的71歲華裔 長者謝煥星(Woom Sing Tse)。家屬、親友、社區人士及民選官員齊聚舍麥路(Cermak Road)與普林斯頓街(Princeton Avenue)交叉口，共同見證以謝煥星名字設立的紀念街牌揭幕。

家屬表示，希望往後人們看到父親的名字時，記住的不是他如何離開人世，而是他曾經度過的美好人生，以及他堅毅的品格與價值觀。

芝市第11選區區長李惠華(Nicole Lee)在儀式上表示，能夠代表華埠社區讓她深感驕傲，但謝煥星遭遇的暴力悲劇，絕不應該在社區發生。「我想，直到今天，我們所有人仍然深深感受到謝煥星離世所帶來的傷痛。」

李惠華特別感謝庫克郡州檢察官辦公室在案件起訴過程中的努力，稱無論司法程序如何進行，都無法彌補謝家失去親人的傷痛，但執法人員的努力確保犯案者不再對其他人構成威脅。

出席活動的庫克郡委員戴利(John Daley)也向芝加哥警方調查人員及檢察官表達謝意，並肯定李惠華持續關注案件，推動司法正義。

謝煥星的女兒謝美英在致詞中回憶，父親40多年前從中國移民美國，與許多落腳芝加哥華埠的移民一樣，懷抱追尋美國夢的希望。他是一位疼愛妻兒、樂於助人的父親，遇到有人需要幫忙，總是願意伸出援手。

謝美英說，父親過世後，他們在他的皮夾裡發現一張小紙條，上面寫著「保持開朗」(Be cheerful)。這句簡單的話，正是父親一生的寫照，「他從來不希望別人為他擔心。」

對謝煥星而言，華埠不只是居住的地方，更是他生活的全部。家屬回憶，父親喜歡在華埠街頭散步，到附近麵包店與其他長輩聊天說笑，參加社區中心的長者活動，也常與朋友在公園下中國象棋。

他每天買報紙，享受與兒孫相處的時光，每周還會到附近星巴克喝上一杯咖啡。謝煥星尤其熱愛桌球，積極參與當地桌球俱樂部活動長達20多年，曾擔任芝加哥華人桌球協會會長。

「這裡是他的家，他在這裡感到安全。」謝美英說，父親是社區中受到珍惜的一分子，長年以自己的方式默默付出。

然而，2021年12月7日上午，謝煥星在華埠23小街與普林斯頓街附近、興氏小學(Haines Elementary School)對街遭槍手襲擊。根據警方調查，槍手朝他連開多槍，造成謝煥星傷重不治。這起無端暴力案件當年震驚華埠，也讓家屬與社區經歷漫長的司法等待。

謝美英表示，今天能夠以父親的名字設立榮譽街牌，是一份令人感到謙卑與感激的榮耀，也希望這場紀念活動提醒大家華埠的精神、社區團結的力量，以及面對困難時堅定不移的信念。她說，「我們希望，未來每當有人看到父親的名字，記得的不是他如何離開我們，而是他曾經擁有的美好人生、堅毅的品格、榮譽感，以及他所堅守的價值觀。」

出席的謝煥星遺孀、子女們也向華人諮詢服務處(CASL)、芝加哥華人桌球協會、華人基督教聯合會教會、其他教會團體、世界日報、學校、社區商家及多年來支持謝家的親友致謝，感謝各界在家人最艱難的時刻持續陪伴。

11區區長李惠華(左)、庫克郡委員戴利(右)，中為謝煥星女兒謝美英。(特派員黃惠玲／攝影)

上百社區民眾出席了謝煥星紀念路牌揭幕儀式。(特派員黃惠玲／攝影)

謝煥星遺孀(前左二)感謝社區以及市府、區長、義警隊以及所有人的幫忙。(特派員黃惠玲／攝影)