居民放養雞隻成免費自助餐…老鷹吃太多 胖到飛不起來

赤肩鵟檔案照。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 維吉尼亞州一隻赤肩鵟因狂吃鄰居放養雞隻而胖到飛不起來，野生動物中心確認牠並未受傷，現已展開減重計畫並呼籲避免餵食野生動物。

維吉尼亞州 日前發生一起令人哭笑不得的野生動物救援案例。一隻成年母赤肩鵟（Red-shouldered hawk）被民眾發現倒在距離野生動物中心僅約1.6公里的民宅車道上無法飛行。救援人員原本懷疑牠遭遇骨折、鉛中毒或頭部外傷，未料進行詳細檢查後，發現牠根本沒受傷，而是體重重達910公克（約2磅），脂肪厚到連胸骨都摸不到，竟是「太胖飛不起來」。

位於羅阿諾克（Roanoke）的西南維吉尼亞野生動物中心（Southwest Virginia Wildlife Center）表示，野生動物在沒有人為介入的情況下極少出現肥胖問題。中心起初懷疑該隻老鷹是否曾遭非法飼養或為逃跑的獵鷹，但隨後在詢問發現者時案情大白——附近鄰居放養的雞隻在過去數周內以驚人速度接連失蹤。

野生動物中心幽默形容，這隻老鷹顯然把附近放養的雞隻當成「免費自助餐」，每天大肆捕食後便躲在附近樹上休息，醒來又繼續享用大餐。在經歷數周「吃飽就睡、睡飽再吃」的生活後，終於胖到失去飛行能力。

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野生動物中心指出，雖然這起案例聽起來十分有趣，但仍隱含生存危機。老鷹在無法飛行的狀態下極易受到大型掠食者攻擊，若非民眾及時發現，後果不堪設想。目前中心已為其展開減重計畫，並呼籲民眾切勿直接或間接餵食野生動物，飼養家禽時應加裝頂棚與防護圍欄，避免成為野生猛禽的食物來源。