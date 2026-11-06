我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時主管命案細節曝光 華裔岳父數月前買槍

美麻疹病例破5000 創35年新高…傳染力極強已8死

居民放養雞隻成免費自助餐…老鷹吃太多 胖到飛不起來

世界新聞網／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
赤肩鵟檔案照。（美聯社）
赤肩鵟檔案照。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

維吉尼亞州一隻赤肩鵟因狂吃鄰居放養雞隻而胖到飛不起來，野生動物中心確認牠並未受傷，現已展開減重計畫並呼籲避免餵食野生動物。

維吉尼亞州日前發生一起令人哭笑不得的野生動物救援案例。一隻成年母赤肩鵟（Red-shouldered hawk）被民眾發現倒在距離野生動物中心僅約1.6公里的民宅車道上無法飛行。救援人員原本懷疑牠遭遇骨折、鉛中毒或頭部外傷，未料進行詳細檢查後，發現牠根本沒受傷，而是體重重達910公克（約2磅），脂肪厚到連胸骨都摸不到，竟是「太胖飛不起來」。

位於羅阿諾克（Roanoke）的西南維吉尼亞野生動物中心（Southwest Virginia Wildlife Center）表示，野生動物在沒有人為介入的情況下極少出現肥胖問題。中心起初懷疑該隻老鷹是否曾遭非法飼養或為逃跑的獵鷹，但隨後在詢問發現者時案情大白——附近鄰居放養的雞隻在過去數周內以驚人速度接連失蹤。

野生動物中心幽默形容，這隻老鷹顯然把附近放養的雞隻當成「免費自助餐」，每天大肆捕食後便躲在附近樹上休息，醒來又繼續享用大餐。在經歷數周「吃飽就睡、睡飽再吃」的生活後，終於胖到失去飛行能力。

▲ 影片來源：instagram＠swvawildlife（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

野生動物中心指出，雖然這起案例聽起來十分有趣，但仍隱含生存危機。老鷹在無法飛行的狀態下極易受到大型掠食者攻擊，若非民眾及時發現，後果不堪設想。目前中心已為其展開減重計畫，並呼籲民眾切勿直接或間接餵食野生動物，飼養家禽時應加裝頂棚與防護圍欄，避免成為野生猛禽的食物來源。

精華 FAQ

  • 救援人員一開始懷疑牠可能有骨折、鉛中毒或頭部外傷，因為牠倒在民宅車道上且無法飛行。後來經過詳細檢查，才發現真正原因不是受傷，而是體重過重。

  • 調查後發現，附近鄰居放養的雞隻在數周內接連失蹤，推測這隻老鷹把牠們當成免費自助餐，天天大吃後又休息，長期暴食累積脂肪，最後失去飛行能力。

  • 中心表示，老鷹無法飛行時很容易遭大型掠食者攻擊，因此已替牠安排減重計畫；同時也呼籲民眾不要直接或間接餵食野生動物，飼養家禽應加裝頂棚與防護圍欄。

維吉尼亞州

上一則

美麻疹病例破5000 創35年新高…傳染力極強已8死

延伸閱讀

失蹤鸚鵡暫住派出所 巧學警察接電話 連口頭禪也會了

失蹤鸚鵡暫住派出所 巧學警察接電話 連口頭禪也會了
川普才離開 海湖莊園附近驚傳墜機9死 撞民宅畫面曝

川普才離開 海湖莊園附近驚傳墜機9死 撞民宅畫面曝
烏鴉想喝水不扔石子了 賴在地上扭動賣萌 找人擰開瓶蓋

烏鴉想喝水不扔石子了 賴在地上扭動賣萌 找人擰開瓶蓋
高海拔禁區奪命 他永遠留在稻城亞丁

高海拔禁區奪命 他永遠留在稻城亞丁

熱門新聞

一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

2026-11-02 15:51
研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

2026-10-29 14:37
朱欽文(右)、黃敏華(左)夫婦向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

2026-11-02 11:33
Spirit Halloween收銀櫃台前大排長龍。資料照。（記者周化堯／攝影）

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

2026-10-31 09:20
民主黨籍前眾院議長裴洛西。(美聯社)

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

2026-10-31 11:20
佛州小飛機墜毀，機上9人全數罹難。圖為調查人員3日正在現場勘察。路透

「我們要死了」 佛州墜機尾翼散落1哩外 證實空中解體

2026-11-05 14:52

超人氣

更多 >
原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生

原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱
自製豆漿 不是所有豆子都一樣 這兩種蛋白含量最高

自製豆漿 不是所有豆子都一樣 這兩種蛋白含量最高
屬雞不張揚不炫耀 4生肖「默默耕耘」存款增長速度自己都嚇到

屬雞不張揚不炫耀 4生肖「默默耕耘」存款增長速度自己都嚇到