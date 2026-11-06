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美麻疹病例破5000例 創35年新高 已8死

世界新聞網╱即時報導
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紐約州一家兒童醫學中心懸掛一張麻疹警示牌。(路透)
紐約州一家兒童醫學中心懸掛一張麻疹警示牌。(路透)

美國疾病管制暨預防中心（CDC）6日更新的數據顯示，美國今年麻疹病例已超過5000例，創35年來新高。

CDC表示，2026年至今全美已通報5182例確診病例。麻疹傳染力極強，但可透過疫苗有效預防。

相較之下，2025年全年病例為2289例。今年病例數也是CDC自1991年以來記錄的最高水準。

各州衛生官員已通報至少8起麻疹相關死亡病例，其中包括年幼兒童。

美國2000年因推動疫苗接種，宣布根除麻疹，但近年由於疫苗接種率下滑，加上民眾對衛生當局日益不信任，麻疹強勢捲土重來。

衛生部長小甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）被指助長了這股不信任感。小甘迺迪以懷疑疫苗聞名，曾多次散播有關麻疹疫苗的錯誤資訊，並淡化這種疾病的危險性。

麻疹會引發發燒、呼吸道症狀與皮疹，部分患者還會出現肺炎、腦炎等更嚴重的併發症，可能導致嚴重的長期健康問題，甚至死亡。

在1960年代初期研發出疫苗之前，美國每年有數百名兒童死於麻疹。麻疹至今在全球仍奪走數萬條人命。

▼收聽「紐約健康365」播客版（Podcast）：

疫苗 CDC 麻疹

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