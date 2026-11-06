分析：下任眾院議長 友台、曾會晤蔡英文
南華早報指傑佛瑞斯有望成為美國眾院議長，他曾會晤蔡英文並支持友台法案，但分析認為他作風溫和，未必延續裴洛西式高調訪台。
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南華早報指傑佛瑞斯有望成為美國眾院議長，他曾會晤蔡英文並支持友台法案，但分析認為他作風溫和，未必延續裴洛西式高調訪台。
香港南華早報引述分析家指出，溫和派民主黨眾議員傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）有望成為美國眾議院議長，他曾與台灣總統蔡英文會面，並支持有利台灣的立法。
民主黨在美國期中選舉贏得多數席位，眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯宣布競選議長，預計他將在明年一月新一屆國會開幕首日的全體投票中正式就任。
時任台灣總統蔡英文2023年3月出訪途經美國期間，與傑佛瑞斯於紐約會面。他形容當時的會談「非常有成效」，內容涵蓋共同安全和經濟利益，以及對民主和自由的共同承諾。
他還投票支持台灣保護法案，該法案於2月在眾議院通過，旨在限制北京參與某些國際金融機構，以應對台灣可能面臨的威脅。
但分析人士表示，傑佛瑞斯的過往紀錄並不一定表明他會效仿前議長裴洛西（Nancy Pelosi）。裴洛西在擔任美國眾議院議長期間，於2022年8月訪問台灣，引發中共解放軍在台灣周邊地區的大規模軍事演習，並加劇中美關係緊張。
上海復旦大學美國研究中心教授兼副主任信強說，裴洛西高調訪問台灣是「一個例外，而不是未來眾議院領導人必然會效仿的先例」。
信強表示，此次訪問在美國政界引發批評，認為此舉可能導致與北京的局勢升級，可能引發武裝衝突。他說，此後美國政界人士可能會「在訪台問題上表現得更加謹慎和克制」。
報導引述一位不願透露姓名的國際關係專家表示，傑佛瑞斯的立法紀錄和公開言論表明，他是一位「相對理性溫和的政治家」。
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因民主黨在期中選舉贏得眾院多數席位，他作為民主黨眾院領袖，已宣布角逐議長，預計將在明年1月新國會開幕首日投票中正式就任。 他曾在2023年3月蔡英文過境美國時於紐約會面，稱會談涵蓋共同安全、經濟利益與民主自由承諾；此外，他也投票支持台灣保護法案。 分析者指出，裴洛西2022年訪台曾引發北京強烈反應與軍演，但傑佛瑞斯被形容較理性溫和，美國政界之後對訪台議題也可能更謹慎克制。
精華 FAQ
因民主黨在期中選舉贏得眾院多數席位，他作為民主黨眾院領袖，已宣布角逐議長，預計將在明年1月新國會開幕首日投票中正式就任。
他曾在2023年3月蔡英文過境美國時於紐約會面，稱會談涵蓋共同安全、經濟利益與民主自由承諾；此外，他也投票支持台灣保護法案。
分析者指出，裴洛西2022年訪台曾引發北京強烈反應與軍演，但傑佛瑞斯被形容較理性溫和，美國政界之後對訪台議題也可能更謹慎克制。
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