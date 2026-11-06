梅根生父涉持有兒童性虐影像佛州被捕 最重恐關20年

現年82歲的湯瑪斯馬克爾被控1項「持有兒童色情物品」罪，預定6日在坦帕（Tampa）首度出庭。圖為佛州中區地方法院。路透

AI摘要 文章摘要整理： 梅根的82歲生父湯瑪斯馬克爾因涉嫌持有兒童性虐影像在佛州被捕，檢方指其藏有多項CSAM證據，若罪成最重可判20年。

美國官員表示，英國哈利王子妻子梅根 （Meghan Markle）長期失和的父親湯瑪斯．馬克爾（Thomas Markle），6日因涉嫌持有兒童性虐待影像，在佛羅里達州被捕。

聯邦檢察官埃薩利（Bill Essayli）在聲明中表示，現年82歲的湯瑪斯馬克爾被控1項「持有兒童色情物品」罪，預定6日在坦帕（Tampa）首度出庭。

埃薩利說：「湯瑪斯馬克爾被控持有兒童性虐待影像，其中包括他本人與未成年女孩的照片。這些指控極為嚴重，我們將依聯邦法律對他從嚴起訴。」

聯邦調查局（FBI ）探員6日清晨在佛州 萊克蘭（Lakeland）湯瑪斯馬克爾所住的退休安養院將他拘捕。

美國司法部表示，湯瑪斯馬克爾涉嫌將兒童性虐待影像（CSAM），包括他本人與青春期前女童的露骨照片，存放在他承租近20年的兩處洛杉磯地區倉儲空間內。

司法部說：「探員在倉儲空間內查扣約78件物品，包括疑似含有兒童性虐待影像的幻燈片、底片與書籍。」

湯瑪斯馬克爾若被判持有兒童性虐待影像罪名成立，最重可處20年徒刑。

據稱，在湯瑪斯馬克爾位於菲律賓的舊居，以及他在墨西哥承租的倉儲空間，也發現兒童性虐待影像。

英國小報太陽報（The Sun）上月報導，湯瑪斯馬克爾的兒子小湯瑪斯．馬克爾（Thomas Markle Jr）整理父親在菲律賓舊居找到的箱子時，發現了這些兒童性虐待影像。

湯瑪斯馬克爾先前住在菲律賓宿霧，據報今年稍早才返回美國。

梅根上月表示，父親被指控持有兒童性虐待影像，令她「深感痛心」。她說，由於先前已有一些「令人不安、困擾」的指控，她早已禁止父親與她的孩子接觸。