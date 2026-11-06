期中選舉大勝之後民主黨面臨難題：社安金信託基金誰來出錢？

大約6900萬美國人依賴社安金支票過日子，除非國會在2034年之前採取行動，否則領取福利可能將縮水約20%。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨贏得國會多數後，社安金信託基金即將用罄的財源缺口浮上檯面，黨內外都在討論加稅與取消社安稅上限等補救方案。

財經網站「市場觀察」(MarketWatch)5日報導，民主黨 在期中選舉 贏得國會多數，聯邦參議員任期六年，剛好跟社安金 信託基金剩下六年恐將用罄的時間重疊，民主黨面臨社安金計畫由誰出錢的棘手問題。

大約6900萬美國人依賴社安金支票過日子，除非國會在2034年之前採取行動，否則領取福利可能將縮水約20%。人口普查局(Census Bureau)經濟研究中心(Center for Economic Studies)2024年報告指出，至少13.7%的美國老年人日常生活依賴社安金，社安金收入約占家庭整體收入九成以上。

社安金福利倡議組織「社安金行得通」(Social Security Works)主席阿特曼(Nancy Altman)發表聲明說，民主黨未來兩年可以推出多項鞏固社安金的行動，在不削減福利的前提下讓旨在擴大津貼的法案交付表決。

聲明表示：「民主黨的提案應該要求最富有美國人開始公平繳稅，例入馬斯克(Elon Musk)，好讓社安金計畫恢復長期財務平衡。」

專家認為，民主黨同時掌握參眾兩院的情況下，可能把更多焦點放在加稅。雖然民主黨國會議員尚未討論社安金計畫改革細節，但某些建議方案已經開始流傳，例如取消社安稅繳交上限。

根據現行規定，2026年裡，18萬4500元以內的年收入才須繳交社安稅，超過這個標準的收入不必繳社安稅。勞資雙方的社安稅稅率各為6.2%。

取消社安稅繳交上限的提議獲得兩黨支持。民主黨麻州聯邦參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)與共和黨俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾(Bernie Moreno)今夏便聯合提案要求取消社安稅繳交上限，讓較高收入族群能夠為社安金計畫繳更多稅。

非營利組織「都會研究所」(Urban Institute)稅物資深研究員施瓦比希(Jonathan Schwabish)與分析師考克斯(Zane Snyder Cox)在分析研究發現，雖然期中選舉期間有18名聯邦參議員候選人對這項提案不予置評，但其實其中只有一人反對調高或取消社安稅繳交上限，有20名聯邦參議員候選人在選舉期間對提案表示支持。

公開反對取消社安金繳稅上限的共和黨俄亥俄州聯邦參議員賀斯提(Jon Husted)，這次選舉敗給民主黨挑戰者布朗(Sherrod Brown)。

自由派智庫「卡托研究所」(Cato Institute)預算與福利政策主任博契亞(Romina Boccia)表示，社安金計畫改革提案在參議院必須要有60票才能過關，某些參議員可能使出拖延戰術，民主黨也有動機暫時保持觀望，因為再過兩年便有機會贏得白宮。