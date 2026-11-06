藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

一名身披藍色披風、穿著印有「藍色浪潮選民」(Blue Wave Voter)字樣上衣的選民，在投票時掃描選票後做出手勢。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨選舉勝利未必能減輕藍州中產壓力，高稅負、房價與育兒醫療成本，加上福利門檻效應，讓不少家庭反而懷念低收入資格。

美國期中選舉民主黨 大獲全勝，部分藍州選民卻有著矛盾心情，甚至半開玩笑感嘆：「恨不得變成窮人！」這不是羨慕貧困，而是對高稅負與社會福利制度的反諷。從伊利諾、新澤西、康乃狄克，到紐約、加州及麻州 ，部分中產家庭面臨相似困境：收入不夠低，無法取得政府補助；收入又不夠高，難以負擔住房、醫療、托兒及各種稅金。

民主黨勝選 難解中產經濟壓力

民主黨取得國會參眾兩院多數，對不滿川普移民政策及伊朗戰爭的選民而言，無疑值得慶祝。然而，政治勝利未必能化解家庭經濟壓力。尤其在民主黨長期執政的州，中產階級更擔心政府擴大公共支出，最終又要由納稅人承擔。

以伊利諾州為例，民主黨在州長及州議會選舉鞏固優勢。伊州重視社會福利，從低收入家庭醫療補助、糧食券，到身心障礙者照護，都有相應資源。這些措施有其必要性，但公共支出也讓納稅人對未來是否加稅格外敏感。

六大藍州稅負沉重 中產喘不過氣

根據稅務基金會(Tax Foundation)2026年資料，伊州有效房產稅率達1.88%，排名全美第二；芝加哥一般商品綜合銷售稅率達10.25%。面對高油價，伊州並未像部分州暫停徵收汽油稅，而是持續徵收每加侖48.3美分的州汽油稅。對開車通勤、接送孩子及靠開車維生的家庭而言，負擔格外沉重。

新澤西州有效房產稅率同樣達1.88%，排名全美第一。當地房價較高，許多家庭每年可能繳納上萬元房產稅，加上醫療、托兒及交通費用，即使雙薪收入不低，也未必能累積儲蓄。

康乃狄克州有效房產稅率達1.54%，排名全美第三。部分郊區家庭面對昂貴住房及育兒成本，托兒費用可能吞噬相當比例的薪水。

紐約市居民可能同時負擔聯邦、州及市所得稅，加上高昂租金，收入看似亮眼，購買力卻未必相稱。加州雖然有效房產稅率較低，但高房價、高所得稅及生活成本，使不少家庭即使年收入達六位數，也難以購屋。麻州波士頓及周邊地區，同樣面臨住房、托兒及醫療費用昂貴的問題。

這些州的稅制不同，卻反映共同現象：收入看似不低的中產家庭，生活未必寬裕。

多賺反而吃虧 福利門檻引發矛盾

更值得關注的是，全美不少州存在一種弔詭現象：收入增加，生活負擔反而可能加重。當家庭收入超過補助門檻，便可能失去食品、醫療或托兒補助。

一名華人網約車司機就因新年度健保費大幅上漲，考慮減少開車時數，主動降低收入，以取得更多健保補助，減輕家庭開銷。原本鼓勵民眾努力工作的制度，卻讓人盤算是否少賺一點反而更划算，甚至「自願變成低收入戶」。

當然，低收入家庭仍面對更高的經濟風險，「恨不得變成窮人」只是對制度門檻的反諷，並非低收入者真的過得比較好。

問題不在於政府應不應該照顧弱勢，而是當稅負與生活成本居高不下，許多中產家庭卻因收入超過補助門檻，必須自行承擔高昂的醫療、住房及育兒費用。當多工作、多賺錢反而可能失去補助，這樣的制度是否公平，值得重新思考。

民主黨強調照顧弱勢，理念值得肯定，但公平不能只看政府提供多少福利，也應考慮那些不符合補助資格、卻持續繳稅的家庭，是否還有能力養育子女、購屋及累積退休儲蓄。

投票支持民主黨制衡川普，不等於贊成州政府繼續加稅。當「恨不得變成窮人」成為部分中產家庭的反諷，執政者也該聽聽這句話背後的無奈。