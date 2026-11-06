赫塞斯是否遞補田納西州聯邦參議員空缺受到矚目

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)。路透

AI摘要 文章摘要整理： 布萊克伯恩當選田納西州長後將留下參議員空缺，外界雖熱議赫塞斯可能接任，但川普、田州地方共和黨與赫塞斯本人都未支持此說法。

共和黨田納西州 聯邦參議員 布萊克伯恩(Marsha Blackburn)挑戰田州州長選舉獲勝，參議員席次空缺傳出可能由國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)遞補。華盛頓郵報分析，赫塞斯幾年前剛搬到田州，過去幾個月裡，布萊克伯恩如果當選州長參議員席次將由赫塞斯遞補的傳聞甚囂塵上；民主黨在期中選舉贏得國會多數，伊朗戰爭衝突遲遲未獲解決，赫塞斯面臨彈劾且烏紗帽恐將不保，更讓轉任參議員的討論提高熱度。

74歲的布萊克伯恩3日當選田州州長，她將在明年1月辭去聯邦參議員職務並宣誓就任州長，然後以州長身分指定參議員席次空缺的繼任人選。

消息人士說，川普尚未與布萊克伯恩討論是否任命赫塞斯出任參議員。

與布萊克伯恩關係密切的田州共和黨選舉操盤手表示，她並未考慮讓赫塞斯遞補空缺，有關赫塞斯爭取席次的討論「都是一群無所事事的顧問在炒作話題」，況且田州參議員空缺遞補並不是由華府決定。

川普4日被媒體問到是否樂見赫塞斯遞補田州聯邦參議員席次時說，如果赫塞斯當上參議員「將非常受到歡迎」。但川普也說，目前沒有聽說有相關計畫。

接近赫塞斯的消息人士表示，赫塞斯對參議員職務並無興趣。

川普5日對媒體說，赫塞斯擔任國防部長表現極為出色。

曾任福斯新聞網(Fox News)節目主持人的赫塞斯，四年前在納許維爾郊區買下房子，但在田州政壇並不活躍。

消息人士說，可能遞補參議員席次的考慮名單包括田納西州諾克斯郡(Knox County)郡長、世界摔角娛樂公司(World Wrestling Entertainment，WWE)前任摔跤明星摔角選手賈克布(Glenn Thomas Jacobs)，還有田州聯邦眾議員柏謝特(Tim Burchett)以及田州副州長麥克沃特(Stuart McWhorter)。