川普華府兩大建設受阻 凱旋門、高球場陷法律戰
川普改造華府的紀念拱門與東波多馬克公園高球場計畫，同時遭法院與地方團體阻擋，法律戰升溫。
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川普改造華府的紀念拱門與東波多馬克公園高球場計畫，同時遭法院與地方團體阻擋，法律戰升溫。
川普總統改造華府首都景觀的兩項重大工程接連遭遇法律阻力。聯邦法官5日晚間下令，暫停川普政府興建巨型紀念拱門14天；另一方面，華府歷史悠久的東波多馬克公園(East Potomac Park)高爾夫球場改建計畫，也因環境保護及歷史保存爭議再度面臨訴訟，地方團體要求法院阻止政府關閉公園。
美聯社報導，聯邦地區法官楚特坎(Tanya Chutkan)5日晚間發布臨時限制令，禁止川普政府在14天內動工興建高達250呎的紀念拱門。此前，國家首都規畫委員會(NCPC)經過長達九個半小時的聽證，以8比4票批准工程。
楚特坎指出，維吉尼亞州及華府已證明，工程一旦立即展開，將造成實質損害，包括交通動線改變、緊急救援協調受影響，以及政府必須投入額外人力處理道路改道與事故。她並要求聯邦政府下周一提交執行禁令的報告。
這座紀念拱門預定興建於鄰近阿靈頓國家公墓的紀念圓環(Memorial Circle)。川普政府主張，工程旨在紀念美國歷史及退伍軍人，並稱國會早在1925年便已授權興建紀念設施。
然而，反對者質疑工程缺乏國會正式批准，且巨型建築將破壞國家公墓周邊的莊嚴氛圍。楚特坎也不接受政府引用百年前法律作為興建250呎拱門的依據。
加州民主黨聯邦眾議員霍夫曼(Jared Huffman)批評，這項工程並非紀念退伍軍人，而是川普為自己打造的紀念碑。
另一方面，華府保存聯盟(D.C. Preservation League)與兩名居民5日向聯邦法院聲請臨時限制令，要求延後東波多馬克公園原訂15日實施的關閉措施14天。
國家公園管理局(NPS)表示，公園沿波多馬克河的海堤老化，存在安全疑慮，因此計畫關閉包括高爾夫球場在內的部分園區。
但原告質疑，政府以安全為由關閉公園，實際上是為川普計畫中的冠軍級高爾夫球場改建工程鋪路。新球場預計由知名設計師法齊奧(Tom Fazio)規畫，可能影響現有三座球場，以及民眾騎車、釣魚、野餐和散步的公共空間。
這項爭議此前已有法院介入。聯邦法官雷耶斯(Ana Reyes)10月26日裁定，未經法院批准，不得繼續砍除球場樹木。此前施工人員已移除約430棵樹。
法院訂於11月13日審理最新緊急聲請，距離預定關閉日期僅兩天。聯邦政府須於9日提出回應，原告則須於10日答覆。
兩項工程接連面臨司法審查之際，民主黨也在期中選舉後取得國會控制權，川普改造首都公共空間的計畫，預料將受到更嚴格的國會監督。
聯邦法官認為工程若立即動工，將造成交通改道、緊急救援協調受影響等實質損害，因此發布14天臨時限制令，要求政府先暫停施工並提交執行報告。 地方團體質疑政府以海堤安全為由關閉公園，實際上是為川普的冠軍級高球場改建鋪路，恐影響現有球場與騎車、釣魚、野餐等公共使用空間。 紀念拱門與高球場案都進入司法審查，加上民主黨在期中選舉後掌握國會，川普改造首都公共空間的計畫未來可能面臨更嚴格監督與更多法律挑戰。
精華 FAQ
聯邦法官認為工程若立即動工，將造成交通改道、緊急救援協調受影響等實質損害，因此發布14天臨時限制令，要求政府先暫停施工並提交執行報告。
地方團體質疑政府以海堤安全為由關閉公園，實際上是為川普的冠軍級高球場改建鋪路，恐影響現有球場與騎車、釣魚、野餐等公共使用空間。
紀念拱門與高球場案都進入司法審查，加上民主黨在期中選舉後掌握國會，川普改造首都公共空間的計畫未來可能面臨更嚴格監督與更多法律挑戰。
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