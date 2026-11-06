川普華府兩大建設受阻 凱旋門、高球場陷法律戰

府東波多馬克公園高爾夫球場(East Potomac Park Golf Course)。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普改造華府的紀念拱門與東波多馬克公園高球場計畫，同時遭法院與地方團體阻擋，法律戰升溫。

川普 總統改造華府 首都景觀的兩項重大工程接連遭遇法律阻力。聯邦法官5日晚間下令，暫停川普政府興建巨型紀念拱門14天；另一方面，華府歷史悠久的東波多馬克公園(East Potomac Park)高爾夫球場改建計畫，也因環境保護及歷史保存爭議再度面臨訴訟，地方團體要求法院阻止政府關閉公園。

美聯社報導，聯邦地區法官楚特坎(Tanya Chutkan)5日晚間發布臨時限制令，禁止川普政府在14天內動工興建高達250呎的紀念拱門。此前，國家首都規畫委員會(NCPC)經過長達九個半小時的聽證，以8比4票批准工程。

楚特坎指出，維吉尼亞州及華府已證明，工程一旦立即展開，將造成實質損害，包括交通動線改變、緊急救援協調受影響，以及政府必須投入額外人力處理道路改道與事故。她並要求聯邦政府 下周一提交執行禁令的報告。

這座紀念拱門預定興建於鄰近阿靈頓國家公墓的紀念圓環(Memorial Circle)。川普政府主張，工程旨在紀念美國歷史及退伍軍人，並稱國會早在1925年便已授權興建紀念設施。

然而，反對者質疑工程缺乏國會正式批准，且巨型建築將破壞國家公墓周邊的莊嚴氛圍。楚特坎也不接受政府引用百年前法律作為興建250呎拱門的依據。

加州民主黨聯邦眾議員霍夫曼(Jared Huffman)批評，這項工程並非紀念退伍軍人，而是川普為自己打造的紀念碑。

另一方面，華府保存聯盟(D.C. Preservation League)與兩名居民5日向聯邦法院聲請臨時限制令，要求延後東波多馬克公園原訂15日實施的關閉措施14天。

國家公園管理局(NPS)表示，公園沿波多馬克河的海堤老化，存在安全疑慮，因此計畫關閉包括高爾夫球場在內的部分園區。

但原告質疑，政府以安全為由關閉公園，實際上是為川普計畫中的冠軍級高爾夫球場改建工程鋪路。新球場預計由知名設計師法齊奧(Tom Fazio)規畫，可能影響現有三座球場，以及民眾騎車、釣魚、野餐和散步的公共空間。

這項爭議此前已有法院介入。聯邦法官雷耶斯(Ana Reyes)10月26日裁定，未經法院批准，不得繼續砍除球場樹木。此前施工人員已移除約430棵樹。

法院訂於11月13日審理最新緊急聲請，距離預定關閉日期僅兩天。聯邦政府須於9日提出回應，原告則須於10日答覆。

兩項工程接連面臨司法審查之際，民主黨也在期中選舉後取得國會控制權，川普改造首都公共空間的計畫，預料將受到更嚴格的國會監督。

川普總統擬在華府興建250呎高的凱旋門。(美聯社)