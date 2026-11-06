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3/4提案獲選民支持 多州通過向富人加稅的公投

記者顏伶如／即時報導
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佛佛州大幅減免房產稅，恐讓地方政府陷入稅務困境；圖為邁阿密的一處待售屋。（美聯社...
佛佛州大幅減免房產稅，恐讓地方政府陷入稅務困境；圖為邁阿密的一處待售屋。（美聯社檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

美國多州選舉出現向富人加稅的公投熱潮，部分州支持增加高所得稅負，但佛州等地則轉向限制或減稅，反映各州稅制走向分歧。

雅虎財經新聞(Yahoo Finance)報導，向富人加稅的公投本周在多州通過表決，受到全國矚目的加州「富豪稅」雖然過關希望渺茫，但投票結果仍反映了選民希望向富人增加課稅的情緒。全國至少十州這次選舉都有稅務相關的倡議，佛羅里達州以62%贊成票通過大幅調降房產稅的25萬元額度自住屋減免(homestead exemption)州憲修正案。

加州40號提案目標向淨資產超過10億元的居民與信託基金單次徵收5%富豪稅，但競選尾聲提案支持即變得冷淡。不過，其他幾項向較高收入族群加稅的提案則在加州獲得勝利，例如針對年收入超過25萬元居民永久實施更高稅率，讓2012年通過的教育稅措施得以獲得鞏固。

華盛頓州新徵富豪稅(millionaires tax)面臨存廢爭議，公投結果顯示58%選民反對廢除新稅。從2028年開始，華州對個人年收入、家庭年收入超過100萬元的居民加徵9.9%所得稅，稅收用來資助教育、醫療與其他重要事項。

科羅拉多州向最富裕居民加稅的公投，可望以微幅優勢過關。根據提案，年收入超過50萬居民將提高稅率，年收入超過100萬將加稅8.4%。

加州與科州公投計票都仍在進行中。

自由派智庫機構「稅務與經濟政策研究中心」(Institute on Taxation and Economic Policy)在分析報告表示，各州富豪稅公投提案當中，平均每四個提案就有三個獲得選民支持，堪稱「稅務公平」(tax fairness)倡議獲得勝利。

愛阿華州通過公投，為州議會未來增加課稅設定更高門檻。北卡羅來納州則通過公投把所得稅最高稅率永久限制在3.5%，同時通過倡議對地方政府加收房產稅訂定限制。

根據猶他州通過公投，未來州民要透過公投提案提高稅收，困難度將大幅提高。

智庫機構「稅務基金會」(Tax Foundation)表示，佛州大幅減免房產稅恐讓地方政府陷入稅務困境，導致需要繳交房產稅的其他納稅人稅率提高，或者必須從經濟效率較低的稅收項目設法創造更多稅收。

精華 FAQ

  • 報導指出，各州富豪稅或高所得加稅提案整體表現不差，分析稱約每4案就有3案獲選民支持，顯示稅務公平訴求在多地受到認同。

  • 加州40號提案主打對淨資產逾10億元者課5%富豪稅，但支持度轉弱；另有高所得加稅案也在當地過關。華州則有58%選民反對廢除新富豪稅。

  • 佛羅里達州通過大幅調高自住屋減免額度、降低房產稅負；北卡永久限制所得稅最高稅率在3.5%，並限制地方房產稅；猶他也提高未來增稅公投門檻。

公投 佛羅里達州 加州

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