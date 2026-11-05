共和黨敗選後 川普首次公開露面 主持白宮宴會廳工程上樑儀式

川普總統4日在尚未完工的白宮宴會廳內，主持最後一根鋼樑吊掛與安裝儀式。 (美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在共和黨期中選舉慘敗後，於白宮宴會廳工程上樑儀式公開露面，並淡化撤換官員傳言；同時民主黨大勝引發市場波動，國會權力也出現變化。

共和黨 3日在期中選舉慘敗後，川普 總統4日首度公開露面；他在尚未完工的白宮 宴會廳內，主持最後一根鋼樑吊掛與安裝儀式，場面與他在華府面臨的新政治現實形成強烈對比。

川普召集記者與頭戴安全帽的建築勞工，稱讚宴會廳與鄰近的直升機停機坪「美麗」，並說他的政府讓華府「變美」。

川普說：「這是一棟特別的建築，它不僅會是最大之一；我認為，也會是全世界最美的宴會廳。」

內政部長柏根(Doug Burgum)稱讚川普是「我們的建造總司令(builder-in-chief)，且是美國歷來最偉大的總統建造者」。

川普在鋼樑上簽名，並在名字上方寫下「愛！」(Love!)。

面對記者質疑他把心力放在選民不在乎的華府工程，川普坦言，確實有人這麼問，但他說這項工作讓他「放鬆」，因為他「熱愛建築」。

另外，對於副手范斯(JD Vance)在社群媒體上，高調將共和黨落敗歸咎於伊朗戰爭，川普回應「這大致屬實」，因為戰爭推高油價。

川普說：「我大概會和民主黨相處融洽，除非他們想搞破壞，但我有否決權。」

哥倫比亞廣播公司(CBS)稍早報導，川普曾詢問顧問，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)是否該下台；對此，川普駁斥考慮撤換赫塞斯的傳言，稱讚他「表現得非常好」。

路透報導，民主黨在期中選舉大勝，科技股5日重挫。

民主黨囊括參院七席、眾院至少39席並拿下五個州長職位，那斯達克綜合指數下跌5.56%，創下19個月來最大跌幅。

選舉結果反映民眾普遍對川普不滿，尤其是他對伊朗發動戰爭導致油氣成本飆升，民主黨因此在德州、南卡羅來納州、堪薩斯州與愛阿華州等共和黨執政州獲勝。

SimCorp全球投資決策研究主管布朗(Melissa Brown)說，新當選的國會議員和州長未必能全面阻止人工智慧(AI)基礎建設，但只要建設放慢，就足以引起疑慮；市場對AI成長的期待，高度仰賴資料中心快速擴建。

德州州長當選人希諾霍薩(Gina Hinojosa，民主黨)已承諾，停止在當地新建資料中心；國會民主黨人也呼籲立法，保護消費者不會受到資料中心造成的電費上漲衝擊，並要求對AI系統進行獨立測試。

阿拉斯加與密西西比兩州的參院選情仍未定案，民主黨在兩地略為領先，若勝出，參院多數將擴大為56比44。

民主黨當選人明年1月就職後，預料將利用權力調查川普政府、家人與盟友，並在重大立法上要求讓步，也能阻擋川普的提名人選，包括可能出現的最高法院大法官人選。

在此之前，共和黨仍掌握主導權，可利用12月11日到期的聯邦政府撥款法案，在川普第二任期後段的跛腳鴨期間，推動保守派優先事項。

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