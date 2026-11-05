IRS宣布 2027年所得稅率級距調高約3.2%

國稅局(IRS)。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： IRS宣布2027年所得稅率級距調高約3.2%，搭配標準扣除額與多項免稅額上修，明年多數納稅人稅負可略減，但部分門檻維持不變。

國稅局 (IRS )5日宣布，2027稅務年度的聯邦所得稅率級距將調高約3.2%，意即納稅人2027年的所得需要更高，才會進入更高一階的稅率。這項年度調整依法進行，公式與通膨連動，適用2028年初起申報的報稅表，旨在讓稅制的多項內容大致跟上通膨。

華爾街日報(WSJ)報導，根據新的所得級距與提高後的標準扣除額，明年收入相同的納稅人應繳稅額可能略減，多數情況下差距約數百元。

通膨調整通常隨薪資水準上揚，勞工部 資料顯示，9月平均時薪較去年同期成長3%，而今年約3.2%的調整幅度依據年度趨勢，低於當前通膨率。

在稅率級距方面，2027年適用的最高聯邦所得稅率門檻，夫妻合併申報調升將近2萬5000元；37%的最高稅率適用於逾79萬3650元的應稅所得，個人申報稅率最高則為逾66萬1375元。

不過，納稅人的有效稅率(effective tax rate)通常會低於最高稅率，因為所得是分段課稅，依序為10%、12%，依此類推，較高級距僅適用於超過較低級距門檻的部分。

以2027稅務年度而言，夫妻合併申報的應稅所得可達10萬4050元，比今年多3250元，仍適用12%的稅率。

不過，並非所有稅務參數都會自動依照通膨調整。

社會安全福利課稅的所得門檻不會變動，部分較高投資所得稅開始適用的所得水準也維持不變，個人為20萬元、夫妻為25萬元。

然而，去年通過的稅法已將更多稅制項目納入年度調整清單。

除了稅率級距外，子女抵稅將由2200元提高至2027年的2300元。

稅務與會計公司Wolters Kluwer分析師勒康比(Mark Luscombe)指出，州稅與地方稅抵扣(SALT)上限不受一般通膨調整影響，而是適用特別的每年1%調整，2027年將調升至4萬804元。

此外，小費、加班費、汽車貸款利息及長者的暫時扣除額，均未根據通膨調整，相關減稅措施訂2028年後到期。

標準扣除額方面，個人報稅將由1萬6100元提高至2027年的1萬6600元；夫妻合併申報則由3萬2200元提高至3萬3200元。

多數納稅人選擇標準扣除額，而非逐項列舉扣除，這樣比較省稅。

2006年去世者的聯邦遺產稅免稅額(即個人可免繳遺產稅的金額)為 1500 萬元。經通膨調整後，2027 年的免稅額提高至 1548 萬元。

此外，2027 年每位受贈者每年可獲得的免稅贈與限額為 2 萬元，高於今年的 1.9 萬元。這些贈與不計入生前或過世時可贈與所有受贈人的 1548 萬元總額上限，贈與人和受贈人均無需繳稅。