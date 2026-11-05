美航管系統告別磁碟片 FAA：2028年底前全面汰換

美國聯邦航空總署（FAA）5日表示，將在2028年底前汰換全美400多處航空交通管制設施仍在使用、用來傳輸天氣等關鍵資訊的過時磁碟片。路透

AI摘要 文章摘要整理： FAA計畫在2028年底前淘汰全美航管設施仍在使用的磁碟片與老舊系統，並以新平台提升資訊整合，同時因光纖中斷與設備老化加速改革。

據路透報導，美國聯邦航空總署（FAA）5日表示，將在2028年底前汰換全美400多處航空交通管制設施仍在使用、用來傳輸天氣等關鍵資訊的過時磁碟片。

新的「企業資訊顯示系統」（Enterprise Information Display System）將取代4套可追溯至1980年代的系統，並把重要的作業資訊整合在單一平台，讓航管員能迅速掌握最新空中交通狀況。

磁碟片早在25年多前就已大致遭到淘汰，2011年以來也未再大量生產。美國國會去年核准125億美元，用於整修老舊的航管系統；由於FAA面臨眾多技術問題，運輸部長達菲（Sean Duffy）希望再爭取300億美元，進行更多升級。

FAA署長貝德福（Bryan Bedford）在聲明中表示：「我們正逐步揚棄過時的人工作業流程，把過去仰賴磁碟片的技術，換成現代化系統，讓航管員能即時共享重要飛航警報、限航空域時程及飛行員報告。」

路透取得一份FAA於10月23日發給各機場、先前未曾曝光的備忘錄。FAA在備忘錄中指出，「近來發生多起因光纖電纜遭切斷導致的航管中斷事件，可能造成航班延誤、轉降及取消」，並呼籲各機場在進行工程時與FAA協調。

FAA舉例指出，10月13日一條連接休士頓喬治布希洲際機場與FAA網路的光纖電纜，在機場一處閘門外遭切斷，導致FAA各設施之間的數據服務中斷，被迫實施地面停飛。

今年9月，費城一處航管設施發生電路故障，同時新澤西州一條光纖電纜又遭施工人員意外挖斷，雙重故障導致人口稠密的東北部地區數以千計航班延誤或取消。

數十年老電腦 備品靠eBay採購

FAA目前仰賴的電信系統正急於汰換，另外還使用數十年前的康柏（Compaq）電腦，以及從eBay購得的替換零件。美國擁有全球最複雜的空域，卻面臨數千名航管員的人力短缺。

全美各航管設施之間無法互通，各自以獨立的類比電腦運作。貝德福日前接受路透專訪時說：「每處設施都是一座孤島。」

FAA多年來也致力終結航管員以紙本飛行管制條追蹤航機、長期遭外界譏諷的數十年老做法。不過，這項自2022年起推動的轉換，要在49座主要機場全面實施，最快也要到2028年才能完成。目前已有27座主要機場廢除紙本管制條。