輝達成竊賊目標 千萬美元硬體連貨車在南加州消失
一輛載有1140萬美元輝達硬體的貨車自奧克蘭南下後在南加州失蹤，案件延遲通報，警方仍未找到貨物或嫌犯。
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一輛載有1140萬美元輝達硬體的貨車自奧克蘭南下後在南加州失蹤，案件延遲通報，警方仍未找到貨物或嫌犯。
隨著AI技術需求推升資料中心設備價值，晶片巨擘輝達的貨物成為竊賊覬覦目標。據報幾個月前一輛貨車在美國南加州神祕失蹤，價值高達1140萬美元的輝達電腦硬體不翼而飛。
「紐約郵報」（New York Post）今天引述「東灣時報」（East Bay Times）報導，今年8月29日，一輛車身印有某食品公司標誌的貨車從加州奧克蘭（Oakland）出發，目的地是德州沃斯堡（Fort Worth），車上載著6個棧板、價值高達1140萬美元的輝達（Nvidia）電腦硬體。
據報貨車及其駕駛人員在南下途中某處失蹤，讓調查人員急忙追查貨物下落。當局最後在加州聖伯納地諾郡（San Bernardino County）失去這輛貨車的行蹤，而貨車消失前曾多次停留，每次停車時間長達數小時。
直到9月初，這起竊案才被正式通報，讓涉嫌犯案的竊賊有數天時間帶著昂貴貨物逃逸。目前尚未公布任何逮捕消息。
根據紐約郵報，這是近期一連串針對輝達相關高價硬體運輸貨物的大膽竊案之一。
今年9月，竊賊從加州一處倉庫偷走貼有輝達及PlusAI聯名標誌的拖車，顯然以為能靠價值不菲的人工智慧（AI）圖形處理器（GPU）或晶片大賺一筆。
不過，車內裝的其實是總重達4萬磅（約1萬8144公斤）的沙子。
貨車是在8月29日從加州奧克蘭出發，原定運往德州沃斯堡，車上載有6個棧板的輝達電腦硬體，總價值高達1140萬美元。 當局最後在加州聖伯納地諾郡失去貨車行蹤，且貨車消失前曾多次停留，每次停車長達數小時，顯示運送過程相當可疑。 竊案直到9月初才正式通報，讓嫌犯有數天逃逸時間，目前尚未公布逮捕消息。這也是近期針對輝達高價AI硬體貨運的多起竊案之一。
精華 FAQ
貨車是在8月29日從加州奧克蘭出發，原定運往德州沃斯堡，車上載有6個棧板的輝達電腦硬體，總價值高達1140萬美元。
當局最後在加州聖伯納地諾郡失去貨車行蹤，且貨車消失前曾多次停留，每次停車長達數小時，顯示運送過程相當可疑。
竊案直到9月初才正式通報，讓嫌犯有數天逃逸時間，目前尚未公布逮捕消息。這也是近期針對輝達高價AI硬體貨運的多起竊案之一。
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