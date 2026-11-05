印度裔活躍美政壇 連奪美前兩大城市長大位

拉曼擊敗現任市長貝斯，成為洛杉磯首位印度裔市長。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 印度裔政治人物近期在美國政壇快速崛起，拉曼與曼達尼分別掌舵洛杉磯和紐約，賈亞帕爾也連任國會議員，展現影響力。

拉曼擊敗現任市長貝斯，成為洛杉磯 首位印度 裔市長，今年初宣誓就職的紐約市長曼達尼 同為印度裔，加上來自印度、並於近期大力批評印度選民名冊的賈亞帕爾連任美國華盛頓州的眾議員，看得出印度裔逐漸於美國政壇活躍的景況。

紐約郵報（New York Post）指出，貝斯發表聲明，承認自己敗選，並已經致電向拉曼道賀。這讓美國人口最多的兩個城市紐約、洛杉磯，在近期的選舉後，接連由印度裔的曼達尼（Zohran Mamdani）、拉曼（Nithya Raman）當上市長。

印度時報（Times of India）指出，拉曼2020年首度當選洛杉磯市議員，這次市長選舉，她原本表態支持貝斯（Karen Bass）爭取連任，但2月卻突然宣布參選，和貝斯角逐市長大位。

不同於貝斯將目標放在較為年長的選民身上，拉曼走進酒吧、夜總會、大學校園舉行競選活動，與年輕選民近距離接觸，呼籲讓洛杉磯市展現新氣象；在政見上，貝斯承諾讓洛杉磯街頭未來再也不會見到遊民，但拉曼批評，貝斯的執行方案，「既花大錢又沒效果」。

拉曼出生於印度克勒拉邦，6歲時移居美國，從哈佛大學畢業後，又在麻省理工學院（MIT）獲得城市規畫碩士學位，從政前創立專注於改善衛生與市政設施的城市研究組織。2013年搬到洛杉磯後，與市政官員合作，協助建立協助無家可歸者的非營利組織SELAH Neighborhood Homeless Coalition。

父母都是印度裔的曼達尼今年於跨年時刻宣誓就職，他去年11月以過半選票當選紐約市長，創下多項紀錄。

曼達尼選上市長時年僅34歲，是紐約市百年來最年輕的市長、紐約17世紀有市長管理與選舉紀錄以來的首位穆斯林市長，也是首位印度裔市長。

千禧世代後段班的曼達尼，出生於非洲烏干達，一家人在他出生後遷至南非開普敦，7歲時再全家移民美國，長期在多元族裔環境中成長，讓他將關注焦點放在社會正義與反殖民等議題。

曼達尼臉上總是掛著笑容、唱過饒舌，也參與社福與助選，投入政治運動不到10年，卻奇蹟般在紐約市和民主黨內掀起10年來美國近乎凋零的進步派政治潮流。

曼達尼競選紐約市長時，以「可負擔的生活」為核心政見，在初選階段拉下貪腐醜聞纏身的時任市長亞當斯（Eric Adams）、前紐約州長葛謨（Andrew Cuomo），接著擊敗後來脫黨參選的葛謨等人，成為紐約市長。

印度社會近期因為不滿印度選舉委員會修訂選民名冊（SIR），導致1.3億人投票資格受損，且民眾認為此舉是偏袒總理莫迪（Narendra Modi）所屬印度人民黨（BJP）的作法，因此頻頻發起抗爭，要求選委會主席庫瑪（Gyanesh Kumar）下台。

印度的印刷報（The Print）指出，出生於印度清奈（Chennai）的賈亞帕爾（Pramila Jayapal）代表民主黨，擊敗出生在古茶拉底邦（Gujarat）、代表共和黨參選的謝斯（Nirav Sheth），連任美國眾議院議員，完成6連霸。

賈亞帕爾公開對印度選舉委員會修訂選民名冊SIR，導致1.3億人投票資格受損一事表示擔憂，她在社群平台上發文說：「保護世界各地的民主，是項至關重要的工作，印度人民應該像美國民眾一樣，享有自由、公正的選舉。」

賈亞帕爾出生在清奈，童年時期輾轉在印度、印尼、新加坡等地待過，16歲時獨自前往美國，在西北大學拿到管理碩士後，曾從事金融分析師一段時間，後來創立非營利組織，並發展成後來華盛頓州最大的移民倡議團體OneAmerica，之後步入政壇。

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