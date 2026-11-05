「我們要死了」 佛州墜機尾翼散落1哩外 證實空中解體

佛州小飛機墜毀，機上9人全數罹難。圖為調查人員3日正在現場勘察。路透

AI摘要 文章摘要整理： 佛州里爾60專機墜毀造成9人罹難，NTSB在1哩外找到尾翼碎片，證實飛機墜地前已空中解體，調查並將聚焦積冰、亂流與天候因素。

據報導，這起造成9人全數罹難的意外，調查人員3日(周二)在佛羅里達州 南部小飛機墜機 現場1哩多外，發現了失事客機的尾翼碎片，與飛機撞擊地面所造成的巨坑相距甚遠。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）委員查普曼（Tom Chapman）於3日(周二)的記者會上表示，發現尾翼碎片證實了該架飛機在墜地前就已在空中解體。

查普曼指出，尾翼的升降舵已斷裂成三截；若升降舵不完整，機師便無法將這架里爾噴射機（Learjet）從俯衝狀態中拉回。

「升降舵的功能在於控制機頭的俯仰度，」他表示：「在當時的飛行速度下，就算升降舵依然附著在機身上，我不確定是否還能發揮作用，但確定它已脫落是極為關鍵的證據，能為我們指引後續的調查方向。」

查普曼2日(周一)即承認，機身零件可能在撞地前就已開始脫落。副機師菲爾蓋拉施（Nathalia Gadelha Filgueiras）在墜機前數分鐘曾向航管人員通報，飛機出現積冰現象，且遭遇強烈亂流，導致機身上下劇烈晃動逾700呎。

「我們要死了！」她在飛機墜毀並引發大火前尖叫道。

親友悼念追思失事機師

55歲的格雷戈里（Jeff Gregory）來自費城郊區，是這架預計飛往巴哈馬的「里爾60」（Learjet 60）專機上的兩名機組人員之一。該機於1日(周日)下午在西棕櫚灘西南方約7哩處的格林埃克爾斯（Greenacres）遭遇惡劣天候後墜毀。

在飛機急速俯衝之際，副機師向航管局進行最後無線電通話的背景音中，可聽到一名男子誦讀《主禱文》的聲音。虔誠信仰基督教的格雷戈里，讓親友堅信該聲音即來自於他。

營運該航班的 Upper Jets 航空公司營運總監諾特澤爾（Thomas Noetzel）在募資網站GoFundMe發起線上籌款，以資助格雷戈里的妻兒。

諾特澤爾在網站上寫道，格雷戈里是他多年的至交，「認識他讓我成為了一個更好的人」。

諾特澤爾的父親華特也在臉書發文表示：「傑夫（格雷戈里）是一位敬業、盡責且無比虔誠的人，他對飛行充滿熱情，並深愛著主。他在人間的旅程或許已經結束，但我相信他現在正於天使陣列中飛行，翱翔在主的面前。」

根據美國聯邦航空總署（FAA）的紀錄，格雷戈里持有民用航空運輸機師及飛行教練證照。他居住於費城西北方約35哩處的吉爾伯茨維爾（Gilbertsville），過去曾任職於賓州阿倫敦的一家包機公司。

「得知格雷戈里機長不幸罹難，我們深感悲痛，」格雷戈里於2016至2017年間任職的East Coast Jets公司包機銷售總監洪嫩（April Honnen）表示：「我們向傑夫的家人、同行機組人員、乘客以及受這起心碎悲劇影響的所有人致上祈禱。」

NTSB委員查普曼2日(周一)表示，氣象將是調查的重點之一。描述事發經過的初步報告將在約一個月後公布，但要確定確切的墜機原因，可能需要一年以上的時間。