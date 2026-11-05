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彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

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彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

記者顏伶如／即時報導
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民主黨成為參眾兩院多數之後，在稅務、退休財務、人工智慧(AI)監督等領域，可能對...
民主黨成為參眾兩院多數之後，在稅務、退休財務、人工智慧(AI)監督等領域，可能對民眾荷包帶來長期影響。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨成為國會多數後，雖無法改變市場、利率與川普關稅大方向，但可在稅務、退休制度、AI監管與部分支出審查上施加影響，進而牽動民眾荷包。

彭博新聞5日報導，國會無法控制市場或國內生產毛額(GDP)，也不能決定汽油與食品雜貨價格，雖然民主黨候選人承諾要推翻關稅並結束伊朗戰爭，極大部分控制權依然在川普總統手中。民主黨成為參眾兩院多數之後，在稅務、退休財務、人工智慧(AI)監督等領域，可能對民眾荷包帶來長期影響。

稅務

「大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)是川普第二任期具有指標意義的經濟成就，由於川普握有否決權，民主黨將無法推翻富人減稅等法案條款。法案當中某些獲得民主黨贊同的臨時條款，民主黨可能採取行動予以延長，例如加班費與小費免稅、為65歲以上納稅人提供額外扣除額等。

「大又美法」讓州稅與地方稅抵扣(state and local tax deduction，SALT)上限從1萬調為4萬元直到2029年底，到期之後將恢復到原本的1萬元上限。來自紐約州、新澤西州等高稅州的民主黨國會議員，已經呼籲全面取消SALT上限規定。

退休

社安金信託基金即將用罄的危機仍然籠罩華府，這次期中選舉並未出現解決方案。許多民主黨人希望透過向高收入族群加稅，為社安金計畫奠定更鞏固的經費基礎。

民主黨麻州聯邦眾議員尼爾(Richard Neal)是2022年「牢靠法案2.0版本」(Secure 2.0 Act)主要推手，新一屆國會將掌理對退休計畫具有龐大管轄權的眾院歲入委員會。可能列入議程的項目包括：擴大退休計畫自動加入機制、提高兼差或零工工作者參加計畫的資格，以及為無法使用職場退休方案的民眾建立聯邦退休帳戶。

投資

投資人可能發現各個產業出現明顯差異，尤其是AI領域。民主黨在多州取得執政權之後，數據中心建設可能面臨更嚴格監督，半導體廠商、電力設備供應商、出租AI計算能力的新型雲端服務商(neocloud)，可能也都面臨更大壓力。

能源與消費者物價

民主黨無法靠一己之力結束戰爭，但可以抵制白宮提出為五角大廈增加1.5兆預算的請求，並設立監督小組處理伊朗戰爭調查。

川普貿易政策也可能面臨民主黨挑戰，但透過立法推翻關稅則將面臨川普否決權。

住房

民主黨無法控制房貸利率，目前已超過7%的房貸利率是短期之內緩解住房負擔能力問題的最大障礙。

精華 FAQ

  • 民主黨無法推翻川普第二任期的主要減稅架構，但可能嘗試延長臨時優惠，例如加班費與小費免稅、65歲以上納稅人額外扣除額，以及爭取取消SALT上限。

  • 新國會可能聚焦強化退休儲蓄覆蓋率，包括擴大自動加入機制、讓兼差與零工族更易參與退休計畫，並為沒有職場方案的人設立聯邦退休帳戶。

  • 民主黨可能加強AI與數據中心監督，對半導體、電力設備與雲端算力業者形成壓力；同時也可阻擋部分軍費擴張，但無法直接壓低房貸利率。

川普 民主黨

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