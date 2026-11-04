德州潰敗…佛州守住防線 德桑提斯：沒什麼是萬無一失的

佛州州長德桑提斯（右）與川普總統檔案照。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 這篇報導指出，民主黨在期中選舉大幅翻盤並拿下國會兩院，而德州意外失守成為共和黨最大挫敗；相較之下，佛州則靠政策議題與動員效果守住防線。

執政的共和黨面臨在3日期中選舉全面挫敗，民主黨不僅一舉奪回國會參、眾兩院掌控權，更一舉攻破共和黨深耕多年的傳統紅州票倉。據 News4JAX 報導，佛羅里達州州長德桑提斯 （Ron DeSantis）在塔拉哈西（Tallahassee）的州議會大廈舉行了記者會，針對 2026 年 11 月 3 日的中期選舉結果發表講話，他形容這場選舉結果是席捲全美的「政治隕石撞擊」，堪稱共和黨百年來最嚴重的「滅絕級事件」，而佛州 則是共和黨全國僅存守住防線的最後主要支柱。

根據最新投開票與預估數據，民主黨明年1月就職時，預計將在參議院掌握約56個席次，眾議院則可望拿到多達258席，創下33年來在眾議院的最大優勢。美聯社報導指出，自二次大戰以來，參眾兩院控制權在同一次期中選舉中同時翻盤，歷史上僅出現過三次。

德州 全盤皆輸 共和黨失守「皇冠明珠」

本次期中選舉最具震撼力的變化發生在傳統紅州德州。民主黨籍州議員塔拉里科（James Talarico）在聯邦參議員選舉中，以約55%對43%的得票率擊敗共和黨籍州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton），成為1988年以來首位在德州贏得參議院席次的民主黨人；而在州長選舉中，希諾霍薩（Gina Hinojosa）擊敗三屆現任州長艾伯特（Greg Abbott），成為德州史上首位拉丁裔州長，一舉終結共和黨自1994年以來在該州全州性選舉的全勝紀錄。

德桑提斯坦言，德州在他一生中一直是共和黨政治「皇冠上的明珠」，但本次不僅輸掉參議員與州長，連同總檢察長等全州性職位全數失守，甚至有4名共和黨籍州最高法院大法官落選，州議會控制權亦面臨易手。他警告，德州選情擺動高達20個百分點，若失去德州這個基本盤錨點，共和黨未來在全國將難以維持競爭力，其負面衝擊恐延續十年以上。

國會格局劇變 川普後兩年執政面臨嚴峻考驗

德桑提斯指出，本次選舉並非選民認同民主黨的政見，而是對「華盛頓共和黨人」的集體否定。他直言，選民對超過7%的房貸利率、每加侖4美元的汽油價格以及日常買菜開銷等生活壓力感到強烈不滿，加上部分國會議員涉嫌股票交易、反對公開愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）檔案等議題，對選情造成「極其巨大」的殺傷力。他也批評共和黨砸重金打跨性別議題廣告，是在「打昨天的仗」。

德桑提斯分析，隨著民主黨控制參眾兩院，總統川普（Donald Trump）後兩年執政將陷入極度被動。他預估，未來若出現最高法院大法官空缺，獲得國會確認的機率「是零」，具有鮮明保守派立場的內閣人事也難通過；兩院委員會主席換人後，白宮將面臨密集調查。他認為，共和黨在2028年大選前幾乎不可能奪回參議院，華府的權力結構影響恐延續六年以上。

佛州共和黨註冊選民多「廢房產稅」催票

在全國一片藍潮中，佛羅里達州成為共和黨少數的防禦據點。共和黨籍的唐納茲（Byron Donalds）擊敗民主黨對手當選新任佛州州長，穆迪（Ashley Moody）則順利拿下聯邦參議員席次，共和黨同時包辦該州所有全州性公職，並維持20席國會眾議員優勢。

德桑提斯將佛州的勝果歸功於多年施政累積的信任與政績。以及攸關房產稅改革的「第3號憲法修正案」發揮了強大的催票效應。該修正案以高票通過，德桑提斯宣示將召開特別會期，於明年1月1日前完成配套立法，邁向逐步廢除自住房屋財產稅的目標。

德桑提斯表示，有些選民告訴他，在支持該修正案後，便一路在選票下方塗黑支持共和黨候選人。「如果選票上沒有第3號修正案，我不確定我們能否催出最終這樣的投票率，」德桑提斯說。「人們希望能對該案投下贊成票，隨後其中許多人在選票下方順勢選擇了共和黨。」

然而，德桑提斯也警示，佛州選情同樣向民主黨靠攏了10至15個百分點，民主黨在該州的註冊選民投票率高達68%，創下現代期中選舉紀錄，共和黨主要是靠著登記選民人數優勢才得以守住。他提醒黨內同仁切勿將勝利視為理所當然，「政治環境正在改變，沒有什麼是萬無一失的。」