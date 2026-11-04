我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉民主黨重掌國會 全球政界回應一次看

阿拉斯加參院選戰攪局風波 共和黨蘇利文得票領先

民主黨翻轉多州席次 白卡與醫療保障成拉票利器

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府刪減白卡福利的措施，引發不少反對聲浪。(路透)
川普政府刪減白卡福利的措施，引發不少反對聲浪。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨候選人以擴大白卡、降低醫療費用與反對削減福利為主軸，在多州選舉中獲勝，顯示醫療保障已成選民最關切的民生議題。

民生議題成為美國選民投票的重要考量，除了油價、物價及生活成本，醫療福利也是3日期中選舉焦點。民主黨德州、喬治亞州、俄亥俄州及愛阿華州翻轉州長席次，並在多個聯邦參議員選區取得突破。多名當選人競選期間承諾擴大醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)、反對削減醫療經費或改革福利制度，使醫療保障成為選後關注焦點。

德州新當選州長伊諾霍薩(Gina Hinojosa)將擴大白卡列為重要政見，主張讓更多低收入成年人及家庭取得醫療保障，改善兒童醫療服務，並維持鄉村醫院營運。德州目前仍未依平價醫療法案(ACA)全面擴大白卡，因此這項承諾受到關注。

同樣在德州，新當選聯邦參議員塔拉里科(James Talarico)將降低醫療費用與家庭經濟負擔列為競選訴求。

喬治亞州新當選州長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)將擴大白卡列為重要政見，主張讓更多低收入成年人取得醫療保障，同時降低醫療保險保費、設立藥價監督機制，並加強對鄉村醫院的支持，改善偏遠地區醫療資源不足的問題。

喬州連任聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)則反對聯邦政府削減白卡經費，主張撤銷相關限制，並將降低醫療費用及家庭生活成本列為施政重點。

俄亥俄州新當選州長艾克頓(Amy Acton)的政策重點有所不同。由於俄州已實施白卡擴張，她主要承諾維持現有醫療保障、降低處方藥價格及減輕醫療債務，並改善民眾申請與維持醫療福利的行政程序。

重返聯邦參議院的布朗(Sherrod Brown)則將反對白卡削減列為重要競選議題，批評聯邦預算法案可能使低收入家庭失去醫療保障。他主張保護白卡受益人，並降低處方藥及其他醫療支出。

愛阿華州新當選州長桑德(Rob Sand)則聚焦白卡管理制度改革，承諾終止由私人保險公司管理白卡的模式，改善延遲付款、拒絕理賠及鄉村醫療資源不足等問題。他也提出降低藥價、減輕醫療債務的措施。

愛州新當選聯邦參議員圖雷克(Josh Turek)出生時患有脊柱裂，長期使用輪椅。他在競選期間批評共和黨削減白卡經費，指相關政策可能迫使鄉村醫院及診所關閉，也反對縮減平價醫療法案(ACA)保費補助，主張降低處方藥價格，減輕民眾醫療負擔。

這些政見反映各州不同的醫療需求。德州與喬州尚未全面擴大白卡，因此新州長主張增加受益人口；俄州已實施擴張，重點在維持現有保障；愛州則聚焦白卡管理制度及醫療服務品質。

醫療福利之所以受到關注，也與2025年通過的聯邦預算法案有關。該法案對白卡工作要求、資格審查及聯邦經費作出重大調整，部分規定預定2027年實施，可能增加低收入家庭維持醫療保障的難度。平價醫療法案保費補助的變化，也使部分家庭面臨更高的保險支出。

不過，競選承諾不代表福利政策立即改變。新當選州長推動白卡擴張或制度改革，仍須取得州議會支持；聯邦議員若要撤銷現有削減措施，也必須經過國會立法程序。這些醫療福利承諾能否在2027年落實，將是選民檢驗新任官員的重要指標。

精華 FAQ

  • 因為許多選民同時受油價、物價與醫療支出壓力影響，候選人又將擴大白卡、降低保費與藥價作為主軸，直接回應家庭對生活成本與保障不足的焦慮。

  • 德州與喬州尚未全面擴大白卡，因此主打擴大受益人口；俄州已擴張，重點在維持保障與減輕負擔；愛州則著重改革管理制度與改善醫療服務品質。

  • 因為州長推動白卡擴張或改革，仍需州議會支持；聯邦議員若要撤銷削減或調整補助，也必須經國會立法。真正落實與否，還要看後續政治協商。

民主黨 白卡 德州

上一則

王建民昔日洋基隊友 「鐵爺」提薛拉當選聯邦眾議員

延伸閱讀

白卡新規衝擊 芝窮人醫院免費醫療需求暴增

白卡新規衝擊 芝窮人醫院免費醫療需求暴增
期中選舉／愛阿華州參議員、州長雙雙變天 民主黨大勝

期中選舉／愛阿華州參議員、州長雙雙變天 民主黨大勝
支持砍白卡福利影響選區逾六成人口 瓦拉道連任受關注

支持砍白卡福利影響選區逾六成人口 瓦拉道連任受關注
期中選舉／美國首位非裔女州長 民主黨巴頓斯贏得喬州長選舉

期中選舉／美國首位非裔女州長 民主黨巴頓斯贏得喬州長選舉

熱門新聞

研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

2026-10-29 14:37
一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

2026-11-02 15:51
蘇姿丰26日在上X上貼出與F1賽車合照。翻攝自蘇姿丰X平台（@LisaSu）

蘇姿丰現身F1 曾被記者錯當路人甲問：會說英文嗎？

2026-10-27 17:38
朱欽文(右)、黃敏華(左)夫婦向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

2026-11-02 11:33
倫敦一處超市民眾正在採購食物。(路透)

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

2026-10-28 04:03
柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

2026-10-26 09:02

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作