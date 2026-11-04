民主黨翻轉多州席次 白卡與醫療保障成拉票利器

川普政府刪減白卡福利的措施，引發不少反對聲浪。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨候選人以擴大白卡、降低醫療費用與反對削減福利為主軸，在多州選舉中獲勝，顯示醫療保障已成選民最關切的民生議題。

民生議題成為美國選民投票的重要考量，除了油價、物價及生活成本，醫療福利也是3日期中選舉焦點。民主黨 在德州 、喬治亞州、俄亥俄州及愛阿華州翻轉州長席次，並在多個聯邦參議員選區取得突破。多名當選人競選期間承諾擴大醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡 )、反對削減醫療經費或改革福利制度，使醫療保障成為選後關注焦點。

德州新當選州長伊諾霍薩(Gina Hinojosa)將擴大白卡列為重要政見，主張讓更多低收入成年人及家庭取得醫療保障，改善兒童醫療服務，並維持鄉村醫院營運。德州目前仍未依平價醫療法案(ACA)全面擴大白卡，因此這項承諾受到關注。

同樣在德州，新當選聯邦參議員塔拉里科(James Talarico)將降低醫療費用與家庭經濟負擔列為競選訴求。

喬治亞州新當選州長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)將擴大白卡列為重要政見，主張讓更多低收入成年人取得醫療保障，同時降低醫療保險保費、設立藥價監督機制，並加強對鄉村醫院的支持，改善偏遠地區醫療資源不足的問題。

喬州連任聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)則反對聯邦政府削減白卡經費，主張撤銷相關限制，並將降低醫療費用及家庭生活成本列為施政重點。

俄亥俄州新當選州長艾克頓(Amy Acton)的政策重點有所不同。由於俄州已實施白卡擴張，她主要承諾維持現有醫療保障、降低處方藥價格及減輕醫療債務，並改善民眾申請與維持醫療福利的行政程序。

重返聯邦參議院的布朗(Sherrod Brown)則將反對白卡削減列為重要競選議題，批評聯邦預算法案可能使低收入家庭失去醫療保障。他主張保護白卡受益人，並降低處方藥及其他醫療支出。

愛阿華州新當選州長桑德(Rob Sand)則聚焦白卡管理制度改革，承諾終止由私人保險公司管理白卡的模式，改善延遲付款、拒絕理賠及鄉村醫療資源不足等問題。他也提出降低藥價、減輕醫療債務的措施。

愛州新當選聯邦參議員圖雷克(Josh Turek)出生時患有脊柱裂，長期使用輪椅。他在競選期間批評共和黨削減白卡經費，指相關政策可能迫使鄉村醫院及診所關閉，也反對縮減平價醫療法案(ACA)保費補助，主張降低處方藥價格，減輕民眾醫療負擔。

這些政見反映各州不同的醫療需求。德州與喬州尚未全面擴大白卡，因此新州長主張增加受益人口；俄州已實施擴張，重點在維持現有保障；愛州則聚焦白卡管理制度及醫療服務品質。

醫療福利之所以受到關注，也與2025年通過的聯邦預算法案有關。該法案對白卡工作要求、資格審查及聯邦經費作出重大調整，部分規定預定2027年實施，可能增加低收入家庭維持醫療保障的難度。平價醫療法案保費補助的變化，也使部分家庭面臨更高的保險支出。

不過，競選承諾不代表福利政策立即改變。新當選州長推動白卡擴張或制度改革，仍須取得州議會支持；聯邦議員若要撤銷現有削減措施，也必須經過國會立法程序。這些醫療福利承諾能否在2027年落實，將是選民檢驗新任官員的重要指標。