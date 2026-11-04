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王建民昔日洋基隊友 「鐵爺」提薛拉當選聯邦眾議員

中央社華盛頓3日綜合外電報導
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共和黨籍的提薛拉（Mark Teixeira）當選德州第21國會選區的聯邦眾議員...
共和黨籍的提薛拉（Mark Teixeira）當選德州第21國會選區的聯邦眾議員。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

前洋基明星一壘手提薛拉在美國期中選舉中，當選德州第21國會選區聯邦眾議員，接替羅伊，並獲川普與德州州長艾伯特力挺。

根據美國選舉資訊機構「決策台總部」的初步結果，前美國職棒大聯盟（MLB）一壘手、共和黨籍的提薛拉（Mark Teixeira）當選德州第21國會選區的聯邦眾議員，將接替同黨的羅伊（Chip Roy）。

綽號「鐵爺」的前明星一壘手提薛拉，曾與台灣傳奇投手王建民在紐約洋基隊並肩作戰，他今天在美國期中選舉擊敗民主黨對手胡克（Kristin Hook）。

「國會山莊報」（The Hill）報導，截至美東標準時間3日晚間11時6分，開票進度達86%，「決策台總部」（Decision Desk HQ, DDHQ）預測提薛拉以7個百分點的差距擊敗胡克。

羅伊之前選擇不競選連任，轉而角逐德州檢察長，提薛拉獲得共和黨籍德州州長艾伯特（Greg Abbott）及總統川普（Donald Trump）支持。

川普2月在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，為提薛拉背書，稱這位德州共和黨人「滿載榮耀與勝利」。

提薛拉在2001年大聯盟選秀第5順位被德州遊騎兵選中，在他14個賽季的職業生涯中，他3度入選明星賽，5次獲得金手套獎，3次獲得銀棒獎，並在2009年隨洋基隊贏得世界大賽冠軍。2021年退休後，提薛拉和家人搬回了德州。

精華 FAQ

  • 根據初步開票結果，提薛拉當選德州第21國會選區的聯邦眾議員，將接替同黨的羅伊，成為代表該選區的新任國會議員。

  • 因為他曾在紐約洋基隊與台灣投手王建民並肩作戰，是洋基時期的重要隊友之一，因此在台灣棒球迷之間也具有相當知名度。

  • 羅伊改選德州檢察長而不連任，使席次出現空缺；提薛拉又獲得川普與德州州長艾伯特支持，最終以約7個百分點擊敗民主黨對手胡克。

洋基 王建民 眾議員

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