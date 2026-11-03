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非法投票22年 申請入籍時竟謊稱沒投過 牙買加男遭逮捕

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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一名牙買加男子涉嫌在美國非法投票長達22年，甚至在申請入籍時謊稱自己從未登記投票...
一名牙買加男子涉嫌在美國非法投票長達22年，甚至在申請入籍時謊稱自己從未登記投票，也沒有參與過任何選舉。圖為在紐約選民在投票。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

牙買加男子米契爾被指自2000年至2022年非法參與美國選舉，且在入籍過程中隱瞞投票紀錄，已遭ICE逮捕並面臨多項聯邦指控。

據紐約郵報報導，一名牙買加男子涉嫌在美國非法投票長達22年，甚至在申請入籍時謊稱自己從未登記投票，也沒有參與過任何選舉。美國聯邦執法部門於周二（3日）選舉日公布，該男子已遭逮捕。

美國移民及海關執法局（ICE）表示，居住在新澤西州帕特森（Paterson）、持有美國永久居留身分的安東尼奧．米契爾（Antonio Mitchell），於10月28日遭到逮捕。他涉嫌在2000年至2022年間，多次非法參與美國各級選舉，之後又在申請美國公民身分時隱瞞相關紀錄。

根據新澤西州聯邦法院提交的刑事訴狀，米契爾於2012年在新澤西州登記成為選民，當時宣誓聲稱自己是美國公民，涉嫌違法登記投票。訴狀還指出，他曾於2022年11月8日親自前往投票所，參與當年的聯邦眾議院選舉。

米契爾在申請入籍時，也被指刻意隱瞞過去的投票紀錄。法院文件指出，他於2025年1月31日填寫入籍申請表時，面對「是否曾在美國任何聯邦、州或地方選舉中登記或投票」的問題，勾選「否」。

同年9月24日，他在入籍程序中接受ICE官員面談時，再次否認曾經登記投票或參與選舉。到了2026年3月25日，在另一次ICE面談中，他仍然作出相同否認。

米契爾已繳納2萬5000元保釋金獲釋，但目前面臨多項聯邦指控，包括外國人在聯邦選舉中投票、非法企圖取得美國公民身分，以及在入籍程序中作出虛假陳述。

ICE公共事務助理主任博克（Micah Bock）在聲明中表示，參與美國選舉是符合資格的選民才享有的權利，明知故犯違反聯邦選舉法者，必須承擔嚴重後果。

他強調，ICE不會因為涉嫌聯邦犯罪的案件涉及選舉，就對其視而不見，「法律適用於所有人，我們將依法執行。」

米契爾被捕消息公布之際，全美各地正舉行國會席次及州長選舉。就在上周，聯邦執法部門才宣布，已破獲涉及非美國公民選舉舞弊的案件，逮捕超過400人。

精華 FAQ

  • 他被指在2000年至2022年間多次參與美國各級選舉，並於2012年登記投票時聲稱自己是美國公民，之後還曾於2022年投票。

  • 法院文件指出，他在2025年1月31日的入籍申請表，以及之後兩次ICE面談中，都否認曾登記投票或參與任何美國選舉。

  • 米契爾已繳納2萬5000元保釋金獲釋，但仍面臨外國人在聯邦選舉投票、非法企圖取得公民身分，以及入籍程序虛假陳述等聯邦指控。

投票 美國公民 移民

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