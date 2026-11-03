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憂政府干預選舉 布魯斯史普林斯汀籲選務官員抵抗

中央社紐約3日綜合外電報導
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搖滾傳奇布魯斯史普林斯汀堅定支持民主黨。（美聯社檔案照）
搖滾傳奇布魯斯史普林斯汀堅定支持民主黨。（美聯社檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

布魯斯史普林斯汀在各界憂心川普政府介入期中選舉之際，呼籲選務官員拒絕任何削弱自由公平選舉的指令，並再度公開支持民主黨與左派候選人。

堅定支持民主黨的搖滾傳奇布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen），在各界擔憂川普政府可能介入期中選舉之際，今天呼籲選務官員抵抗任何來自政府對投票的干預。

法新社報導，77歲的史普林斯汀在Instagram發布的一段影片中表示：「在選舉日這天，我想對選務官員和我們政府的代表說幾句話。你們曾宣誓將維護、保護與捍衛我們的憲法。」

他說：「這代表你們肩負著莊嚴的職責，確保我們的選票得到安全的統計。代表我們的你們，不得同意任何削弱我們享有自由公平選舉這一憲法權利的指令。」

身穿褐色法蘭絨襯衫的史普林斯汀補充說：「我們的選票就是我們的聲音，而確保我們的聲音被聽見，責任就在你們身上。」

川普所屬的共和黨在保住國會控制權上面臨嚴峻挑戰，他屢次質疑美國選舉的公正性，並敦促共和黨在至少15處地點將投票事務收歸聯邦政府管轄。

白宮表示，正致力維護選舉安全性，許多令人擔憂的情境仍屬假設。

史普林斯汀以Born to Run與Dancing in the Dark等歌曲走紅，他向來直言不諱地批評川普，並在2024年總統大選中支持民主黨提名人選賀錦麗（Kamala Harris）。最後賀錦麗敗給川普。

昨天，他表態力挺左派人士塞德（Abdul El-Sayed），塞德是密西根州關鍵聯邦參議員選戰的民主黨候選人，他的進步派觀點曾引起一些黨內成員的反感。

史普林斯汀在社群平台X上發文表示：「塞德博士是捍衛我們美國憲法的鬥士，是捍衛我們美國民主的鬥士，也勇於對抗目前白宮內部腐敗、無視法治且背離美國價值的領導階層。」

今年早些時候，史普林斯汀發行抗議歌曲「明尼阿波利斯街頭」（Streets of Minneapolis），向遭移民執法人員殺害的兩名美國人致敬。當時，移民執法人員在這座美國北部城市執行川普政府的大規模驅逐行動。（編譯：張曉雯）1151104

精華 FAQ

  • 他在Instagram影片中呼籲選務官員抵抗任何來自政府對投票的干預，並不要同意削弱自由公平選舉權利的指令，強調他們必須確保選票安全統計。

  • 因為他認為選務官員曾宣誓維護、保護與捍衛憲法，因此有莊嚴義務守住投票制度，確保選民的聲音能被正確計票並被聽見。

  • 除了長期批評川普外，他也在2024年支持賀錦麗，近日再表態力挺密西根州聯邦參議員候選人塞德，稱其捍衛憲法與美國民主。

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