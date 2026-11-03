現場直擊／年輕人關注生活成本、醫保、住房 選人不選黨
美國期中選舉前，年輕選民普遍關心生活成本、醫療與住房，投票意願卻低於往年；不少人傾向支持民主黨，也有人因失望而放棄投票。
AI摘要
文章摘要整理：
美國期中選舉前，年輕選民普遍關心生活成本、醫療與住房，投票意願卻低於往年；不少人傾向支持民主黨，也有人因失望而放棄投票。
期中選舉於11月3日舉行，初入社會的年輕人對於期中選舉抱有不同期待。一些人希望透過支持民主黨人來制衡總統川普（Donald Trump）；一些保守派人士對本屆政府感到失望；還有一些人對兩黨都不信任，決定放棄投票。
生活壓力讓年輕人變得精打細算。26歲的芝加哥青年薩姆・劉（Sam Liu）曾接受政府食品援助，該福利在他開始工作後就終止了。芝加哥生活成本相對較低，他能應付日常開支。目前他的兩份兼職工作時薪漲了一些，「我終於可以喘口氣」。
在矽谷，22歲的哲學系學生奧爾西（Maya Orsi）也因生活成本而憂心。她告訴記者：「矽谷生活成本真的很高。作為學生，我認為這是最令人擔憂的問題。」
哈佛大學10月22日公布一項面向18歲至29歲年輕人的最新民調結果顯示，僅33%的受訪者表示肯定會投票，低於2018年、2022年期中選舉前40%的年輕人參與意願水平。在確定會投票的受訪者中，63%表示將投票給民主黨，高於共和黨的26%。調查同時發現鄉村年輕人對兩黨支持率基本持平，43%支持民主黨，42%支持共和黨。
塔夫茨大學公民學習與參與資訊研究中心主任斯特朗（Leila Strong）在接受當地媒體採訪時表示，生活成本、醫療保健與住房是年輕人最關心的議題。關於選舉，年輕人的選擇更多取決於議題和候選人，而不是黨派。
奧爾西是註冊民主黨人，但她在支持民主黨的同時也感到不滿。「在兩黨之間，我覺得民主黨只是相對好一些。」
哈佛民調結果顯示，66%的註冊年輕選民不認同國會民主黨的做法，74%的註冊年輕選民不認同國會共和黨的做法。
聖荷西州立大學公共衛生專業學生赫夫（Cameron Huff）告訴記者，伊朗戰事與關稅政策讓他感到失望。「人們過去支持川普，但伊朗戰事是一個轉折點。」
赫夫的不滿並非針對所有共和黨人。「就地方事務而言，我仍然支持共和黨人，但在聯邦層面，我願意支持的共和黨人已寥寥無幾。」
29歲的艾森洛爾（Liz Eisenlohr）是「芝加哥華埠更好團結聯盟」青年與傳播經理。她認為，很多人對現狀感到不滿，「促使人們投票的正是這種不滿」。
對於民主共和兩黨的政治紛爭，也有一些人感到厭煩從而選擇不投票。「任何政治立場都會引發爭議，新聞也總是充斥著負面消息。」聖荷西州立大學23歲的工商管理專業學生柯林斯（Jordan Collins）選擇了不投票以遠離政治紛爭。
報導指出，年輕人最關心的是生活成本、醫療保健與住房問題。對許多剛進入社會或仍在求學的人而言，這些議題直接影響日常生活與未來規劃。 民調顯示，18歲至29歲受訪者中只有33%表示肯定會投票，低於前兩次期中選舉前的40%。在確定投票者裡，63%偏向民主黨，26%偏向共和黨。 部分年輕人認為兩黨爭執不斷、新聞充滿負面消息，讓人感到厭煩，也覺得聯邦層級缺乏真正支持的對象，因此選擇遠離政治紛爭、不參與投票。
精華 FAQ
報導指出，年輕人最關心的是生活成本、醫療保健與住房問題。對許多剛進入社會或仍在求學的人而言，這些議題直接影響日常生活與未來規劃。
民調顯示，18歲至29歲受訪者中只有33%表示肯定會投票，低於前兩次期中選舉前的40%。在確定投票者裡，63%偏向民主黨，26%偏向共和黨。
部分年輕人認為兩黨爭執不斷、新聞充滿負面消息，讓人感到厭煩，也覺得聯邦層級缺乏真正支持的對象，因此選擇遠離政治紛爭、不參與投票。
上一則
司法部派1000名選舉監督員進駐50州 規模史上最大
下一則