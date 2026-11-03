現場直擊／選民：像困在離婚父母的爭鬥中…對兩黨均不滿

巴爾的摩選民3日在投票。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉投票日到來，從紐約到密蘇里等地的選民普遍表達對兩黨不滿，認為政治極化與惡鬥已使民生議題被忽視。

美國3日迎來2026年期中選舉投票 日。在此前的提前投票階段，混亂與分裂已成為突出特徵，也讓此次選舉結果更加難以預測。

紐約州是最先投票的幾個州之一。30歲的表演藝術工作者華克迎著朝陽來到紐約市甘迺迪機場附近一所學校臨時改成的投票所投票。儘管自稱是偏自由派的獨立選民，但她對兩黨均感到不滿。

華克表示，兩黨均沒有把美國人民利益放在第一位。美國人民在過去六年就像被困在一對離婚父母的爭鬥之中，民主黨 和共和黨 均服務於自身利益，「現在我們作為孩子夾在中間，父母卻無法顧及我們的未來」。

在首都華盛頓附近維吉尼亞州阿靈頓郡的一處投票所，早上六點天剛濛濛亮就有不少選民前來投票。26年前從保加利亞來此工作的芭蕾舞老師斯韋特蘭娜告訴記者，不管選舉結果如何，同樣的政治遊戲都會繼續。

密蘇里州小鎮布蘭森的早晨一直下雨，記者只看到零星選民前往投票所。在該鎮沃爾瑪超市外，夜班理貨員卡利斯（Scott Kalis）接受記者採訪時表示，在美國，一黨執政後就把問題歸咎於另一黨，但關鍵議題從未得到解決。過去十年，美國在政治上變得更加分裂。

國土安全部工作人員10月12日搜索明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪（Ilhan Omar）在華盛頓特區的住處，並扣押她的護照、個人手機與電腦等物品。聯邦政府指控歐瑪在從索馬利亞移民美國過程中涉嫌透過假結婚實施詐欺。目前，歐瑪正尋求連任聯邦眾議員。

來自加州舊金山灣區的選民費邊表示，針對歐瑪的做法非常卑劣。自己此次投票就是希望盡一份力，使結果能對聯邦政府有所制衡。

密蘇里州斯普林菲爾德選民格倫認為，美國兩黨之間的分歧很可能依然如故。如果民主黨控制國會，他們會如其所承諾的那樣對政府進行抵制，美國將回到幾年前那樣的政治秀場。

51歲的田納西州查塔努加居民萊恩在當地投票所接受記者採訪時表示，一些本來不必害怕出門的人，如今卻不敢出門。「我的孩子不願意與警察交談，因為擔心接下來會發生什麼。一些政客站在演講台上，告訴人們去仇恨別人、害怕別人。我受夠了這些。」

來自紐約市皇后區的律師詹寧斯表示，今年的期中選舉充滿爭議，人們對不同政治議題的看法日趨極化。如果民主黨控制國會，今後兩年美國將會變得更加分裂和極化。

關於新一屆國會是否會聚焦於民生問題，詹寧斯表示：「我對任何政客都沒有信心，我不認為他們會聚焦於對我們而言是正確的事情。」