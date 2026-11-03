我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭飛機穿2類褲恐血栓、恐阻礙逃生 專家教怎麼穿

得罪死忠讀者急止血 只因紐時說了關於民主黨的真話

路透民調顯示 美國選民最關心9項議題

編譯江昱蓁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
緬因州波特蘭的居民佛萊明3日抱著僅3個月大的寶寶丹尼，在當地一處投票所投票。路透
緬因州波特蘭的居民佛萊明3日抱著僅3個月大的寶寶丹尼，在當地一處投票所投票。路透

AI摘要

文章摘要整理：

路透民調指出，美國期中選舉中最受關注的是生活成本、選舉公正與家庭財務，且多數選民對川普、伊朗軍事行動及選舉舞弊疑慮持保留態度。

路透與益普索3日公布民調，生活成本、伊朗戰爭、選舉公正、家庭財務等議題，是美國民眾在3日登場的期中選舉中最關心的議題。這場選舉將決定美國總統川普最後2年任期，國會由哪個政黨控制。

民調指出，48%的登記選民說生活成本是決定投票對象的首要議題，26%的選民認為是民主規範，認為移民議題的選民則有13%。

雖然川普呼籲支持者將這次選舉看成其本人參選，藉此拉抬共和黨選情；但民調顯示，48%受訪者表示反對川普，僅25%支持川普，還有25%說川普不是投票考量因素。

儘管川普主張攻打伊朗是為了阻止德黑蘭發展核武，有其必要性；但僅約25%選民表示值得為這次軍事行動付出代價，55%的人認為不值得，18%的人則不確定。

整體來看，選民信任選舉流程，77%的選民有信心自己的選票會被計入，但也有45%認為選舉舞弊普遍存在。川普曾說有大量非公民非法投票，選務官員則憂心聯邦政府可能干擾選舉，或干擾其認為不利的選舉結果認證程序。白宮則說，其目標是維護選舉公正與投票安全。

家庭財務也是選民關心事務。約49%美國人認為川普2025年1月重返執政以來，家庭財務狀況變差，13%認為變好，37%認為大致不變。民調也顯示，54%拉美裔表示家庭財務受衝擊，10%表示有所改善。

此外，約38%選民認為禁止跨性別女性參加女子體育賽事是非常重要或最重要議題；認為保障跨性別者權利是非常重要或最重要者僅25%。

至於人工智慧（AI）資料中心，有42%選民表示，限制興建資料中心是非常重要或最重要議題。

由於超級富豪為影響選舉花費幾乎不受限制，93%民主黨人與71%共和黨人認為，億萬富豪捐出數千萬美元影響選舉不妥。

雖然這次選舉民主黨似乎占上風，但哪個政黨提出好政見卻意見分歧。43%的登記選民認為民主黨至少有一項好的主張，認為共和黨也是如此者則有39%。

精華 FAQ

  • 民調顯示，48%的登記選民把生活成本列為決定投票對象的首要因素，遠高於民主規範的26%與移民議題的13%，反映民生壓力仍是選戰核心。

  • 民調顯示，48%受訪者反對川普，只有25%支持他；至於攻打伊朗，有55%選民認為不值得為此付出代價，僅約25%認為值得，顯示多數人並不買單。

  • 家庭財務、選舉公正、跨性別體育賽事、AI資料中心與富豪金援選舉都受關注。約49%認為家庭財務變差，77%信任計票，但45%覺得舞弊普遍。

民調 伊朗 川普

上一則

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

延伸閱讀

期中選舉最新民調：民主黨支持率47%領先 川普支持率微升至32%

期中選舉最新民調：民主黨支持率47%領先 川普支持率微升至32%

期中選舉倒數 民調顯示僅45%受訪者對計票準確度有信心

期中選舉倒數 民調顯示僅45%受訪者對計票準確度有信心
誰是民主黨最強催票機？ Politico民調：川普本人

誰是民主黨最強催票機？ Politico民調：川普本人
選前最後民調 霍楚領先2位數 共和黨4成選民不看好布萊克曼

選前最後民調 霍楚領先2位數 共和黨4成選民不看好布萊克曼

熱門新聞

研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

2026-10-29 14:37
一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

2026-11-02 15:51
蘇姿丰26日在上X上貼出與F1賽車合照。翻攝自蘇姿丰X平台（@LisaSu）

蘇姿丰現身F1 曾被記者錯當路人甲問：會說英文嗎？

2026-10-27 17:38
倫敦一處超市民眾正在採購食物。(路透)

美軍「堡壘」末日計畫曝光 前FBI官員籲快囤3天物資

2026-10-28 04:03
朱欽文(右)、黃敏華(左)夫婦向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

2026-11-02 11:33
柏克萊加州大學。（美聯社檔案照）

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

2026-10-26 09:02

超人氣

更多 >
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單