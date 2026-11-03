沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

圖為沃爾瑪送貨汽車示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 亞利桑納州皮歐瑞亞警方因沃爾瑪送貨司機通報可疑包裹，查獲一個盜刷客戶帳號、涉案140萬元的跨州詐騙集團，6名亞裔嫌犯遭起訴。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)3日報導，亞利桑納州 皮歐瑞亞(Peoria)警察局接獲一名沃爾瑪 (Walmart)送貨司機報案之後，循線破獲得手金額140萬元的詐騙集團，六名亞裔 嫌犯落網。

報導指出，身分未公布的沃爾瑪司機送貨時，發現一處民宅門廊堆滿大量可疑包裹。皮歐瑞亞警局表示，司機向警方報案說，工作當中一直將不同收件人姓名的包裹送到同一個地址而覺得可疑，警方後來展開歷時兩個月的調查，破獲侵入沃爾瑪客戶帳號之後，盜刷信用卡在網路上大量購物的犯罪集團。

根據法院文件，司機發現的可疑包裹數量在30件到50件之間。沃爾瑪網站資料顯示，總共六間民宅地址共計收到1萬5500筆可疑網購訂單，購買商品琳瑯滿目，從寵物用品、兒童用品到家用產品都有，貨品後來被轉運越南。

皮歐瑞亞警察局警官甘迺迪(William Kennedy)對「亞利桑納家庭新聞」(Arizona's Family News)表示：「如果沒有這位送貨司機，警方可能不會注意到這起事件。」警方形容這名身分保密的司機是「傑出的報案市民」。

警方調查發現，兩名沃爾瑪客戶因此損失5萬7000多元，另外203名摩根大通(JPMorgan Chase)客戶則損失8800多元。

皮歐瑞亞警方表示，詐騙集團購買物品後來被轉運越南，但警方透過搜索令追回價值4萬5000元的金條、現金3萬5000元以及價值2萬5000元商品。

法院紀錄顯示，六名被捕嫌犯包括：Hie Xuan Le、Hailey Hang Nguyen、Hoai Nguyen、Minh Ngoc Nguyen、Uy Vu Phan以及Thien Tran，起訴罪名包括身分竊盜、詐欺、販運遭竊財產等。

消費者數位安全防護公司Aura表示，像沃爾瑪一樣的零售商如果發生顧客帳戶遭入侵可能出現嚴重後果，包括身分竊盜、個資被轉賣給其他詐騙集團等，如果消費者在多個帳號都使用一組同樣的登入密碼，還將導致其他帳戶連帶遭到入侵。