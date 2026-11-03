全美提前投票破5400萬張 華府、馬州、維州投票踴躍

10月17日，民眾在華府林肯紀念堂附近參加「不要國王」抗議活動，呼籲選民提前投票。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 全美提前投票已破5400萬張，華府、馬州與維州投票踴躍；其中維州成長最顯著，反映今年選民積極透過提前與郵寄方式參與選舉。

期中選舉3日登場，全美提前投票 人數大幅增加，華府、馬里蘭州及維吉尼亞州也出現投票踴躍的情況。根據最新統計，全美已有超過5400萬張選票在投票日當天前投出，其中維州 提前投票突破163萬張，遠超2022年期中選舉的97萬多張；馬州 提前投票接近100萬張，華府則超過9萬8000張。

根據美聯社彙整的2026年大選提前投票數據，全美選民已投出超過5400萬張提前選票，反映今年選民透過現場提前投票及郵寄投票等方式參與選舉的情況。

在馬州，選民今年將從四名候選人中選出新任州長。該州提前投票期間為10月22日至29日，八天內已有近100萬人投票。其中，10月29日最後一天有超過12萬4000人投票，創下馬州州長選舉年單日提前投票最高紀錄。

除了州長選舉，馬州選民也將針對三項全州公投提案進行表決，各郡另有不同的地方議題交由選民決定。

華府方面，選民將迎來12年來首次更換市長，同時也將選出36年來首位新的國會眾議院無投票權代表。根據統計，華府已有超過9萬8000名選民提前投票。

維州的提前投票情況尤其突出。根據維吉尼亞公共事務計畫(Virginia Public Access Project，VPAP)統計，今年全州已有163萬1722張提前選票，超過2022年期中選舉的97萬6558張，增加65萬5164張，增幅約67%。

維州選民除了選出聯邦眾議院及參議院代表，也將針對三項州憲法修正案進行表決。其中，數個競爭激烈的聯邦眾議院選區，被視為影響國會控制權的重要戰場。

大華府地區的提前投票數據，與全美提前投票增加的趨勢一致。不過，各地選舉制度、提前投票期間及郵寄選票統計方式不盡相同，相關數字不能直接視為最終投票率。