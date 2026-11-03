得罪死忠讀者後急忙止血 只因紐時說了關於民主黨的真話

紐約時報率先報導阿拉斯加「同名候選人」爭議，卻激怒了自家讀者，急忙刊出各種後續報導來解釋其正當性。路透

AI摘要 文章摘要整理： 紐時報導阿拉斯加民主黨疑似操作同名候選人後，引爆親民主黨讀者反彈，媒體隨即以多篇後續報導與長文自我辯護，強調制度下攪局效果有限。

阿拉斯加「同名候選人」爭議延燒，民主黨 參議員候選人佩爾托拉（Mary Peltola）陣營，涉嫌招募與尋求連任的共和黨 參議員丹蘇利文（Dan Sullivan）姓名相同的人參選。親民主黨的紐約時報 率先報導此事，卻激怒了自家讀者，急忙刊出各種後續報導來解釋自己行為的正當性。

紐時讀者在社群媒體和留言區群起怒吼，認為這背叛了他們對紐時的期待，需符合他們的成見，尤其是「民主黨是好的，共和黨是壞的」認知。

為了把損害降至最低，紐時接連後續報導，包括一篇聲稱佩爾托拉對高階幕僚的所作所為毫不知情，另一篇則宣稱「兩黨都會這麼做」。

後來紐時上架一篇長文來自我辯解，題為「深入紐時報導阿拉斯加參院選舉的決定」（Inside The Times’s Decisions on the Alaska Senate Race Story）。這篇落落長的文章，試圖說明為何要對「一種被認為合法、且民主黨與共和黨都曾使用過的策略」大做文章，並解釋為何選擇在接近投票日之際揭露。

立場偏保守的紐約郵報社論則借題發揮，稱紐時難得做了一次好新聞，卻因觸怒核心讀者而急於滅火，並翻出「通俄門」等舊帳，批評紐時長期偏袒民主黨。

2018年，紐時和華郵因撰寫俄羅斯對2016年美國總統大選的干預以及俄國與川普競選團隊關係的內容，獲頒普立茲獎。在川普要求撤獎後，普立茲委員會2022年重新審查，結論是得獎報導內容並未被後來出現的事實推翻，決定不撤銷紐時的通俄門報導獎項。

事實上，阿拉斯加選舉採用排序複選制，將依偏好順序為四名決選候選人排序，若無候選人在逾半選票上排首位，會先淘汰排首位最少的候選人，再計算這些選票上的第二順位票數，以此類推，直到有候選人得票過半為止。選民若把兩位丹蘇利文都列入排序，選票最終仍會流向排名較前者，攪局效果有限。