喬州亞裔提前投票占比升 全州280萬票創紀錄

喬治亞州選民期中選舉參與踴躍，圖為民主黨籍聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)日前在喬州亞特蘭大出席催票活動。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 喬治亞州提前投票熱度創新高，亞裔占比升至2.9%，全州累計投票逾282萬人；族裔與年齡結構更分散，反映選民參與明顯升溫。

喬治亞州亞裔 選民提前投票 參與情況明顯升溫。根據亞特蘭大憲政報(Atlanta Journal-Constitution，AJC)分析，亞裔占全州提前投票選民的比例，從2022年期中選舉的2%，提高至今年的2.9%，增加0.9個百分點，相對增幅達45%。與此同時，全州已有超過280萬人提前投票，創下喬州 期中選舉新紀錄，顯示選民參與熱度升高。

根據選舉數據追蹤網站Georgia Votes截至2日上午更新的資料，全州已有282萬6388人投票，其中270萬5110人完成現場提前投票，另有12萬1278張郵寄選票。相較2022年同期的251萬2273票，增加約31萬4000票，增幅約13%。

喬州目前約有820萬名登記選民，已提前投票人數約占34%。今年現場提前投票為期三周，於10月30日結束，投票人數突破270萬，不僅刷新期中選舉紀錄，也超越2022年的229萬人。

值得注意的是，今年提前投票選民的族裔組成出現變化。白人占比由2022年的58.2%降至52.5%，非裔由30.2%升至32.4%；西語裔由2%提高至3.7%，亞裔則由2%增加至2.9%，反映提前投票選民更加多元。

以全州約282萬張提前選票估算，亞裔選民約有8萬2000人參與提前投票。不過，這是根據族裔比例推算的概數，並非官方公布的亞裔實際投票總數。

AJC分析另發現，今年已提前投票的亞裔選民中，約43%未參加2022年期中選舉，顯示相當一部分選民過去並未在同類選舉中投票。

亞特蘭大都會區仍是全州提前投票最集中的地區。富爾頓(Fulton)、德卡布(DeKalb)、葛文奈(Gwinnett)、柯布(Cobb)及克萊頓(Clayton)五郡，合計已有超過112萬張提前選票，占全州近四成。

年齡分布方面，18歲至29歲選民已有超過31萬人提前投票，占總數約11%，其中約三分之二未參加2022年期中選舉。不過，50歲以上選民仍占提前投票總數近65%，顯示中高齡選民依然是主要投票群體。

投票方式也出現轉變。今年郵寄選票僅占提前投票總數約4.2%，低於2022年的近9%，顯示更多選民選擇親自前往投票所，而非郵寄投票。

本次喬州選舉包括聯邦參議員、州長及多項州級公職。現任民主黨聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)爭取連任，州長選舉則由民主黨前亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)，對決共和黨候選人傑克森(Rick Jackson)。