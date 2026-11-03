從期中選舉看美政治走向：選民對兩黨都不滿 新秀爭表現
美國期中選舉反映選民對兩黨普遍不滿，政黨分裂與獨立選民增加，讓新秀候選人和生活成本等跨黨派議題更有機會脫穎而出。
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美國期中選舉反映選民對兩黨普遍不滿，政黨分裂與獨立選民增加，讓新秀候選人和生活成本等跨黨派議題更有機會脫穎而出。
華爾街日報2日分析，從今年期中選舉可以看出，政黨派系分裂正在創造一個歷史契機，讓新秀候選人與新興政策得以脫穎而出；美國人民對兩黨的不滿情緒已經高漲到讓政治改革出現新的可能，大批選民則對變革可能到來感到欣慰。
選舉日來臨終於讓波折不斷的選舉季節畫下句點，兩黨同樣暴露派系分裂問題。民主黨密西根州聯邦眾議員海莉‧史蒂文斯(Haley Stevens)選前倒戈為MAGA陣營共和黨密州聯邦參議員候選人羅傑斯(Mike Rogers)背書，川普總統力挺遭到起訴及彈劾的德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)出馬角逐聯邦參議員，但派克斯頓選情走低之際，川普則在造勢活動對他冷嘲熱諷。
報導分析，今年許多選民紛紛自我評估是否還要繼續效忠原本支持的政黨，這種現象讓選民結構出現更高的流動性，有潛力重塑政黨的新一代政治領袖獲得選民支持，政府應該幫助民眾解決生活成本問題，成為具有跨黨派支持的共識領域。
大環境因素讓兩黨都獲得尋求新途徑的動力，以便更積極地回應選民訴求。選舉結果將讓兩黨未來走向提供線索，除了透露新一屆國會可能產生多大程度的改變，也預告多年來規模最大的開放式總統初選即將上演。
前共和黨籍田納西州州長哈斯拉姆(Bill Haslam)說：「我們確實走到一個轉折點，問題在於是否從中孕育出新的事物？」
他說，從樂觀角度來看，對兩黨都不滿意的心態可能引發「讓我們試試新作法」的念頭。
上個月蓋洛普民調(Gallup)顯示，只有１５％選民認為國會議員值得連任，創下1994年以來最低紀錄。蓋洛普去年民調則顯示，自認獨立選民的比例來到創紀錄的45%，反映出選民對兩黨高度不滿。
選民流動增加之際，一群年輕政治新秀正在努力爭取表現。
39歲民主黨喬治亞州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)憑著批評川普政府，在社群媒體吸引300萬名追蹤粉絲。
37歲的塔拉里科(James Talarico)能夠代表民主黨角逐德州聯邦參議員，很大程度要歸功於口才辨給的個人特質。
32歲的吉爾(Brandon Gill)是最年輕的共和黨聯邦眾議員，在Instagram與X擁有200 萬名追蹤粉絲。
最突出的訊號是選民對民主黨與共和黨都感到不滿，兩黨內部派系分裂也愈加明顯，促使選民開始重新評估自己的政黨忠誠，為政治版圖帶來變動空間。 因為選民流動性升高，對現狀不滿的人更多，讓新秀候選人與新政策更容易被接受。文章也指出，解決生活成本問題已成少數能獲跨黨派共識的議題。 文中提到奧薩夫、塔拉里科與布蘭登·吉爾等年輕政治人物，顯示新世代候選人正靠社群影響力、口才與形象爭取支持，反映選民願意嘗試不同於傳統政客的新面孔。
精華 FAQ
最突出的訊號是選民對民主黨與共和黨都感到不滿，兩黨內部派系分裂也愈加明顯，促使選民開始重新評估自己的政黨忠誠，為政治版圖帶來變動空間。
因為選民流動性升高，對現狀不滿的人更多，讓新秀候選人與新政策更容易被接受。文章也指出，解決生活成本問題已成少數能獲跨黨派共識的議題。
文中提到奧薩夫、塔拉里科與布蘭登·吉爾等年輕政治人物，顯示新世代候選人正靠社群影響力、口才與形象爭取支持，反映選民願意嘗試不同於傳統政客的新面孔。
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