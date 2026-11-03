民主社會主義政治版圖擴張 華府市長候選人聲勢強

角逐華府市長的路易斯喬治(Janeese Lewis George)為華府現任市議員。(路易斯喬治官方臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 華府市長選舉由民主社會主義者路易斯喬治領跑，她在民主黨初選大勝，若當選將在自治權、治安與聯邦干預議題上與川普政府正面對決。

華府 選民3日投票選出新任市長，這將是美國首都12年來首次更換市長。自稱民主社會主義者的華府市議員路易斯喬治(Janeese Lewis George)，今年6月以明顯優勢贏得民主黨 初選，在民主黨占絕對優勢的華府，被普遍看好將贏得市長選舉。若順利當選，她可能因華府自治權問題，與川普政府發生正面衝突。

路易斯喬治在6月民主黨初選中擊敗包括前市議員麥克達菲(Kenyan McDuffie)在內的六名競爭對手，獲得54%的選票。她在3日的大選中，將面對華府建州綠黨(DC Statehood Green Party)候選人格羅斯(Robert Gross)、獨立候選人漢密爾頓(Rhonda Hamilton)，以及11名登記寫入選票的候選人。共和黨 則未推出市長候選人。

華府約四分之三的登記選民為民主黨人。自1973年國會通過地方自治法(Home Rule Act)，允許華府居民自行選舉地方官員以來，歷任民選市長均由民主黨人擔任。

路易斯喬治所主張的民主社會主義，與紐約市長曼達尼及民主黨聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC)的政治理念相近，主張政府應更積極介入住房、醫療、托育及所得分配等民生議題。路易斯喬治競選期間承諾，將積極抵制聯邦政府干預華府地方事務，維護首都有限的自治權。

由於川普政府近年多次介入華府治安及城市治理，她若當選，可能與白宮出現新的政治對立。

與美國各州不同，華府並非州，聯邦政府仍對地方事務保有相當大的控制權，包括國會可以審查華府市議會通過的法律及地方預算。

川普去年宣布華府進入犯罪緊急狀態後，曾短暫將華府警察局置於聯邦控制之下，並部署國民兵進駐首都。此外，他也下令推動多項大型建設計畫，若相關工程通過法院挑戰並順利實施，可能改變華府的城市景觀。

川普在民主黨初選前便曾批評路易斯喬治，並威脅如果她贏得初選，將考慮把華府置於聯邦政府控制之下。

路易斯喬治當時回應，僅因不滿居民的投票選擇，就威脅剝奪地方自治權，是「對民主本身的攻擊」。不過，川普近幾個月已未再公開提及她。

新任市長將接替現任市長包瑟(Muriel Bowser)。包瑟已連任三屆，每屆任期四年，現任期將於明年1月2日結束。她先前宣布不再尋求連任，結束長達12年的市長任期。

隨著新任市長即將產生，華府未來如何處理與聯邦政府的關係，以及在治安、城市建設與地方自治之間取得平衡，將成為新政府面臨的重要挑戰。