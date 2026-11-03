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期中選舉今投票 芝提前投票逾32萬張 較初選激增7成

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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位於芝市中心的芝加哥選委會提前投票所，2日湧入大批選民投票。(芝選委會提供)
位於芝市中心的芝加哥選委會提前投票所，2日湧入大批選民投票。(芝選委會提供)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥2026年期中選舉3日投票，提前投票與郵寄票合計已逾32萬張，較3月初選大增約70%，選委會盼投票率超越上屆。

芝加哥2026年期中選舉3日登場。根據芝加哥選舉委員會(Chicago Board of Election Commissioners)最新統計，截至2日晚間，全市已有21萬1657人完成現場提前投票，另有10萬9215張郵寄選票寄回，合計32萬872張，較今年3月初選同期比較數字增加約七成，顯示選民提前參與投票的情況明顯升溫。

芝加哥選舉委員會主席赫南德茲(Marisel Hernandez)3日上午表示，全市1291個投票所已於上午6時開放，投票將持續至晚間7時，呼籲尚未投票的民眾把握機會行使投票權。

根據統計，今年3月17日初選共有10萬2775人現場提前投票，另收到8萬5282張郵寄選票，合計18萬8057張。相較之下，11月期中選舉現場提前投票增加10萬8882人，增幅約106%；郵寄選票增加2萬3933張，增幅約28%。兩種方式合計增加13萬2815張，增幅約70.6%。

芝加哥目前有156萬5133名有效登記選民，提前投票及已寄回郵寄選票約占20.5%，但並非最終投票率。2022年期中選舉全市共投出71萬4789張選票，投票率46.39%。赫南德茲表示，希望今年投票人數能超越上屆。

本次選舉將選出聯邦參、眾議員，以及伊州州長、副州長、州檢察長、州務卿、審計長、財政廳長及州議員。芝加哥教育委員會主席與委員選舉也是焦點之一。

選委會表示，除各選區指定投票所外，市中心State街與Adams街交會處的超級投票中心(Voting SuperSite)，以及全市50個行政區的提前投票站，3日均開放為全市通用投票中心，合格選民可跨區前往投票。

尚未登記的合格選民可於當天現場登記並投票，但須出示兩份身分證明文件，其中至少一份載有目前居住地址。

郵寄投票方面，尚未寄出的選票必須在3日取得郵戳。選委會建議選民直接前往郵局櫃檯確認日期，或於晚間7時前投入全市52處指定投票箱。

位於69 W. Washington St.的選委會辦公室當天不提供現場投票，但大樓大廳仍設有郵寄選票投遞箱。

已寄出郵寄選票卻未收到確認通知的選民，可向投票所人員說明情況，填寫宣誓書後投下臨時選票(Provisional Ballot)。

初步開票結果將於3日晚間7時投票結束後陸續公布，民眾可至芝加哥選舉委員會網站ChicagoElections.gov查詢。

位於芝市中心的芝加哥選委會提前投票所，2日湧入大批選民投票。(芝選委會提供)
位於芝市中心的芝加哥選委會提前投票所，2日湧入大批選民投票。(芝選委會提供)

精華 FAQ

  • 截至2日晚間，全市現場提前投票21萬1657人、郵寄選票10萬9215張，合計32萬872張，較今年3月初選同期增加約70.6%，顯示選民參與明顯升溫。

  • 全市1291個投票所上午6時至晚間7時開放，另有市中心超級投票中心與50個行政區提前投票站可跨區使用；未登記合格選民也可現場登記後投票。

  • 尚未寄出的郵寄選票須在3日取得郵戳，選委會建議直接到郵局櫃檯確認日期，或於晚間7時前投入52處指定投票箱；未收確認者可改投臨時選票。

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