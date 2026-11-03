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電網升級的大型電塔就蓋在自家後院 屋主挺身對抗電力公司

記者顏伶如／即時報導
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數據中心急速增加，電力需求隨之上升，電網升級引發的爭議讓居民受到波及。大型電塔示...
數據中心急速增加，電力需求隨之上升，電網升級引發的爭議讓居民受到波及。大型電塔示意圖。（聯合報系資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

隨著AI數據中心擴張帶動電力需求，美國多州居民反對電網升級工程侵入後院，維州屋主胡維琪等人正透過訴訟與抗爭捍衛住家權益。

華爾街日報2日報導，人工智慧(AI)設施擴張使得電力需求增加，越來越多屋主發現自家後院蓋起大型電塔而挺身抗爭。維吉尼亞州阿什本(Ashburn)居民胡維琪(Vicky Hu，音譯)便是一例，道明尼能源公司(Dominion Energy)計畫在她的土地上興建一座高達165呎的輸電鐵塔。

2025年夏天，電力公司代表打電話告知後院將鋪設輸電線路並架設電線桿，胡維琪才意識到住家竟處於電力網絡的心臟地帶。她說，電力公司人員聲稱會將損害與影響降到最低，「妳甚至不會察覺後院有電線桿」。

然而，所謂的「電線桿」是165呎的500萬伏特輸電高塔，胡維琪持有的1.3英畝樹木必須砍掉，後方樹林數百棵樹木也要移除。

從事房地產與建築業的胡維琪在阿什本這條街居住20年，住家後方緊鄰一片保育林區。她以為這片林地不可能開發，後來才知道道明尼能源公司擁有土地徵收權，只要支付合理補償，便有權為公共用途徵收私人土地。胡維琪陳情案已獲維州最高法院受理。

胡維琪察覺自家就在全球規模最大數據中心市場不遠，截至今年3月為止，維州勞登郡(Loudoun County)已完工或處於不同施工階段的數據中心累計有233座，被喻為「數據中心走廊」(Data Center Alley)。

數據中心急速增加，電力需求隨之上升，電網升級引發的爭議讓居民受到波及。

在德州，鄉村歌手坦雅‧塔克(Tanya Tucker)也是加入抗爭行動的居民之一。她在伯納特郡(Burnet County)的農場可能被一條高壓輸電線路一分為二。

今年7月在一場公聽會上，塔克向州議員說：「你們不能闖進來，把別人的生活搞得天翻地覆。」

在喬治亞州，辛西亞‧范艾普斯(Cynthia Van Epps)花了一年多時間跟喬治亞電力公司(Georgia Power)對抗，因為一條輸電網路興建工程將穿越她的後院，這表示後院游泳池必須拆除，未來房子距離輸電線只有12呎。

范艾普斯聘請律師準備打官司，但後來跟電力公司簽訂保密和解協，電力公司同意買下房子之後拆除。她表示，並不是所有跟她一樣面臨類似處境的民眾都請得起律師，希望能全面修改土地徵收法規。

精華 FAQ

  • 報導聚焦AI設施擴張帶動用電需求後，電力公司為升級電網而在居民後院架設大型輸電設施，導致多州屋主反對、提告或協商，反映公共建設與私有住宅權益的衝突。

  • 因為道明尼能源計畫在她的土地上興建一座165呎輸電高塔，還需砍除她持有的1.3英畝樹木及後方林地。她原以為保育林不會開發，後來才發現公司握有徵收權。

  • 德州歌手塔克反對高壓輸電線穿越農場；喬治亞州范艾普斯與電力公司對抗一年多，最後以保密和解收場。兩案都顯示電網擴建正引發廣泛居民反彈。

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